Semmi sem örök a mai világban, még a Honda annak hitt logója sem. A japán gyártó kedden bejelentette, hogy 45 év után eldobja a mostani formájában ismert, az elmúlt évtizedekben csak minimális mértékben csiszolgatott „H” betűt. 2027-től egy egyszerűbb, egyben az eredeti, 1963-tól használtra jobban hajazó változat veszi át a helyét: maga a betű testesebbé válik, a keret pedig eltűnik.

Annak, aki az elmúlt években nyomon követte, hogy mik a Honda újdonságai, nem jelent akkora meglepetést a változás: a letisztultabb logóval már találkozhattak a 0 Series esetében, amivel a japán gyártó kicsit sem titkolt célja az, hogy tiszta lappal kezdjenek.

Ennek megfelelően az új embléma már a Honda új generációs, elektromos (EV) és hibrid modelljein (HEV) fog visszaköszönni. Ezt követően a megújulás fokozatosan végbemegy a márkakereskedések arculatán, a kommunikációs felületeken, valamint az autó- és motorsportban futó programjainál, így alighanem a Forma–1-ben – ahová már az idén visszatér a Honda hivatalos motorbeszállítóként, az Aston Martin oldalán – és a 2027-re szintén nagy változásokat tartogató MotoGP-ben is feltűnik az új „H”.

Mint az a Honda sajtóközleményében olvasható, „az embléma két kinyújtott kezet szimbolizál, ezzel kifejezve a Honda elkötelezettségét a mobilitás határainak kitágítására és az emberek igényeinek kiszolgálása iránt”.

Ami pedig a Honda 0-t (ejtsd: Honda zérót) illeti, annak európai premierjére már tavaly sor került. Az első benyomásainkat a Vezess alábbi cikkében foglaltuk össze: