A következő egy évben a középkorúak táborában tízből négyen terveznek autóvásárlást a K&H kutatása szerint. A megkérdezett 30–59 éves korosztály 42 százaléka gondolkodik autóvásárláson a következő egy évben, de közülük csak 8 százalék mondja azt, hogy egészen biztosan sor kerül a vásárlásra.

Az autóvásárlást tervezők körében továbbra is egyértelmű a használt autók dominanciája: 73 százalék inkább használt járművet venne, és csak 27 százalék tervez új autót. Utóbbit leginkább a budapestiek szeretnének: közülük 41 százalék venne újat, míg a városokban ez az arány 27 százalék, a falvakban pedig mindössze 19 százalék.

A hajtástípusok alapján a vásárlást tervezők 47 százaléka benzines autót választana, míg a dízel aránya 16 százalék. Érdekes, hogy bár az újautó-piacon visszaszorulóban vannak a dízelek, a nők az átlagnál magasabb arányban választanák, 22 százalékuk vásárolna gázolajos használt vagy új autót. Emellett azok, akik jelenleg dízelmotoros autóval közlekednek, 45 százalékban maradnának ennél a technikánál.

A felmérés szerint az autóvásárlást tervezők további 15 százaléka hibridet, 5 százalékuk tisztán elektromos autót venne, 17 százalék pedig azoknak az aránya, akik még nem tudják, melyik hajtást választanának a vásárlás során.

Átlagosan 3,9 millió forintot szánnának a vásárlásra azok, akik fontolóra vették az autóbeszerzést. A leggyakrabban említett árkategóriák közül a vásárlást tervezők közel fele, 47 százaléka nem akar többet költeni kétmillió forintnál, míg a 3-4 millió forintos árkategóriát jelölők aránya 20 százalék, de jelentősnek mondható az 5-6 milliós autók iránt érdeklődők 18 százalékos aránya is.

A magasabb, 7-10 millió forint közötti árkategóriát 11 százalék, míg a 10 millió forint feletti keretet csak kevesen, a vásárlás iránt érdeklődők 4 százaléka említette. A központi régióban élők és a magasabb jövedelműek körében az átlagos keret jellemzően magasabb, 4–5 millió forint fölötti.