A használt személyautók behozatala különösen a második félévben élénkült meg, amikor az euróhoz mért forintárfolyam tartósan a 400 forintos szint alá esett: ennek az időszaknak a forgalma nyolc százalékkal haladta meg az első féléves értéket.

Az árfolyamhatás miatt ugyanannyi pénzből jelenleg 6-8 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel korábban. Ráadásul az euróban mért árak is kedvezőbbek lettek a néhány évvel korábbiaknál, akkor ugyanis az alkatrészellátási zavarokkal küzdő újautó-piacról áttevődő plusz kereslet a használtautó-piacon is komoly áremelkedést okozott.

A JóAutók.hu előrejelzése szerint a jelenlegi piaci viszonyok mellett idén tovább élénkülhet a használt autók behozatala, bár a 2020 előtti évek szintjét valószínűleg továbbra sem közelíti majd meg. Ebben az időszakban a hazai vásárlók számára azt jelentett kiemelt vonzerőt, hogy egyre több európai országban vezettek be korlátozásokat a gyengébb környezetvédelmi besorolású autókra, ami ezekben a kategóriákban jelentős áresést okozott a kinti autópiacokon.

A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt 12,8 százalékos részesedéssel, a második és harmadik helyen szinte holtversenyben az Opel és a Ford található 8,5-8,5 százalékkal. A sorban következő Audi 6,6 százalékos részarányt ért el. Az ötödik helyen a Toyota (5,8%) áll, a hatodik helyre pedig az évről évre erősödő Hyundai (5,1%) küzdötte fel magát.