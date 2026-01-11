Súlyos baleset történt január 10-én, szombaton dél körül az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán: Himesháza térségében, a 180-as és a 181-es kilométerszelvény között egy autó a szalagkorlátnak ütközött.

A baleset után az autóból egy nő szállt ki, vélhetően azért, hogy összeszedje az útról a kocsi törmelékeit.

Őt azonban elütötte egy másik személyautó, majd egy autószállító kamion is.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság meg is erősítette a Bama.hu információit a balesettel kapcsolatban. A történtek után teljes szélességében le is zárták az érintett autópálya-szakaszt.

A portál úgy tudja, hogy a nő életét vesztette, azonban megkeresésére az Országos Mentőszolgálat még nem válaszolt.