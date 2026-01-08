Siralmasan áll az olaszországi autógyártás ügye, derül ki az autóipari dolgozókat is képviselő szakszervezet, az Olasz Fémmechanikai Szövetség (FIM CISL, Federazione italiana metalmeccanici aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori) adataiból.

2025-ben 213 706 darab személyautó készült az olasz autógyártó üzemekben – ezek gyakorlatilag mind a Stellantis kezében vannak, és az olasz márkák (elsősorban a Fiat és az Alfa Romeo, valamint a Maserati és a Lancia) mellett olyan társmárkák számára is termelnek, mint a Jeep, a Dodge vagy a DS. Ez a darabszám 24,5 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben, sőt: kevesebb még a történelmi, 1954-es mélypontnál is.

Emlékeztetőül: a Fiat 600 1955-ben, a Fiat 500 pedig 1957-ben érkezett meg, és villámgyorsan motorizálták egész Olaszországot.

A teljes (azaz a haszonjárműveket is magába foglaló) autóipari teljesítményt nézve sem lehetnek boldogok az olaszok, a Stellantis üzemeiben előállított 379 706 darab gépjármű 20 százalékkal kevesebb a 2024-es eredményeknél, a 2023-as évhez viszonyítva pedig csaknem megfeleződött a termelés: két évvel ezelőtt 751 384 gépkocsi készült Olaszországban (-49,4%.)

Különösen aggasztó a helyzet a politikai elvárásokhoz képest: Giorgia Meloni miniszterelnök 2023-ban még abban bízott, hogy a Stellantis rövid távon egymillió darabra fogja tudni emelni éves olaszországi termelését.

A közvetlen okok könnyen azonosíthatók: a Stellantis a teljes elektromos átállás egyik legelkötelezettebb támogatójaként különösen nagy veszteségeket könyvelhetett el amiatt, hogy Európában megtorpant a villanyautók iránti kereslet növekedése. Szintén fájdalmasan érintette (mint mindenki mást is) a kínai márkák térnyerése, bár a Leapmotor megvásárlásával részben saját javára tudta fordítani a trendet – ez azonban mit sem segít az olaszországi gyártás kilátásain.

Bármilyen ijesztő is a helyzet, a szakszervezet elismerte, hogy ennél is rosszabb évzárásra számított: októberben még úgy számoltak, hogy a teljes gyártási mennyiség a 310 ezret sem fogja meghaladni. A hanyatlást két új modell bevezetése lassította a negyedik negyedévben: a Fiat 500 Hybrid (Mirafiori üzem) és az új generációs Jeep Compass (Melfi) a megváltozott helyzethez igazodó modellekként lépett piacra.

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ahogy a Stellantis olaszországi üzemei nem csak olasz márkáknak termelnek, a Fiat és az Alfa Romeo is rendelkezik külföldi gyártóbázisokkal. Pont ez okozott feszültséget a legkisebb Alfa Romeo bevezetésekor: emiatt kellett az eredetileg Milano néven bevezetett típust villámgyorsan átkeresztelni Juniorra.