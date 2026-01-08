A tragédia hat évvel ezelőtt történt Szedres közelében, amikor egy személyautó és egy traktor ütközött össze. A személyautóban utazó három ember halt meg: a két hátul ülő azonnal, míg az elöl ülő utas a kórházba szállítás után. A Mercedes sofőrje túlélte a balesetet.

A Tények szerint első fokon a traktort vezető férfit találták felelősnek, mert nem állt meg a stoptáblánál, mielőtt behajtott volna a kereszteződésbe. Emiatt két és fél év letöltendő börtönbüntetést kapott, de a férfi fellebbezett az ítélet ellen.

Másodfokon teljesen más megvilágításba került az ügy. Az eljárás során szakértői vizsgálatok alapján arra jutottak, hogy a Mercedes sofőrje a megengedett sebességet jelentősen túllépve, 70 helyett akár 150 km/h-s sebességgel közelíthette meg a kereszteződést. A bíróság szerint ilyen tempó mellett a baleset akkor is bekövetkezett volna, ha a traktoros szabályosan megáll a stoptáblánál.

A másodfokú ítélet felmentette a traktorost, amit az ügyészség is tudomásul vett, így a döntés jogerős. A fordulat alapján az autó vezetője ellen később eljárás indulhat.