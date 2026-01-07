A jelek szerint nem volt indokolt a modellfrissítés, de hogy ne vádolhassák őket tunyasággal, a Toyota tervezői minimális mértékben mégis csak belenyúltak a Yaris specifikációiba.

A teljes palettát érintő változás egy új szürke karosszériaszín: a Celestite Grey bevezetése. A képeinken is látható árnyalaton kívül is vannak újdonságok, ám azok csak az európai eladások zömét adó, magas felszereltségi szinten érvényesülnek.

6 fotó

Elsőként is a korábbi 16 colos keréktárcsákat 17 colosra cserélték: az egy hüvelykkel, azaz 2,54 centiméterrel nagyobb átmérőjű felni felnőttebb, komolyabb megjelenést eredményez (pláne a hozzájuk szériatartozékként kínált sötét krómozású kerékcsavarokkal együtt), a jármű karakterét papíron a komfortosból a dinamikus felé mozdítja el.

Ezt a sportosabb hangvételt tükrözik az áttervezett első ülések is. Jobb minőségűek a szövetkárpitok, a díszítő öltések pedig elegáns háromtónusú szürke kivitelt kaptak.

Ugyanitt kibővült a kényelmi felszereltség: nyomógombos indítás, vezeték nélküli telefontöltő és hangulatvilágítás került fel a szérialistára.

Műszakilag továbbra is kétféle hangolású hibrid hajtáslánccal érhető el a Yaris: a belépő verzió 116, az erősebb 130 lóerős.

A minimálisan megújuló Yarisok már 2026 első negyedévében megjelennek az európai piacokon.