Január 7-én reggel hétkor egy középkorú férfi rosszul lett a BKV 216-os járatán. A sofőr lélekjelenlétének és gyors reagálásának köszönhetően azonnal megkezdődött a segítségnyújtás.

A sofőr a visszapillantóban látta, hogy baj van, a férfi kiesett az üléséből. Azonnal félreállt, és az utas segítségére sietett. A mentők kiérkezéséig mellkaskompressziót alkalmazott, amit a mentésirányító telefonon, lépésről lépésre segített.

A sikeres újraélesztés után a mentők stabil állapotban vitték kórházba a férfit. A sofőr nem vágyik hírnévre, a BKV így csak annyit árult el róla, hogy 2021 óta dolgozik a cégnél, és egy tréningen tanulta meg az újraélesztés technikáját.

(a nyitókép illusztráció)