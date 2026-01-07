A hét elején nem csak a magyar utakra, hanem egész Európára rárúgta az ajtót a tél. A hirtelen leeső, nagy mennyiségű hó Franciaország fővárosát, Párizst is térdre kényszerítette, ahol már hétfőn többtucatnyi buszjáratot töröltek – írja a Reuters.

Hogy mennyire próbára tette a közlekedést az időjárás, jól mutatja, hogy

a Párizst körülvevő Île-de-France régió útjain a hétfői nap egy pontján rekordnagyságú, 1000 kilométernyi dugó alakult ki.

Ez csaknem a négyszerese a szokásos 250-300 kilométernek, nagyságrendjében pedig akkora torlódásnak felel meg, mintha Budapesttől egészen a németországi Hamburgig állt volna a sor.

Százalékos arányban az 1000 kilométer mégis elenyészőnek számít, mert a régió teljes közúthálózata – egy évekkel ezelőtti elemzés alapján – körülbelül 40 ezer kilométert tesz ki, vagyis annak a 2,5 százaléka dugult be.

A kedvezőtlen időjárási viszonyokra való tekintettel 80 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. A hatóságok tájékoztatása szerint a havazás további fennakadásokat is okozhat a hét második felében.

A téli vezetéshez egy korábbi cikkében a Vezess is adott néhány tanácsot: