A hét elején nem csak a magyar utakra, hanem egész Európára rárúgta az ajtót a tél. A hirtelen leeső, nagy mennyiségű hó Franciaország fővárosát, Párizst is térdre kényszerítette, ahol már hétfőn többtucatnyi buszjáratot töröltek – írja a Reuters.

Hogy mennyire próbára tette a közlekedést az időjárás, jól mutatja, hogy

a Párizst körülvevő Île-de-France régió útjain a hétfői nap egy pontján rekordnagyságú, 1000 kilométernyi dugó alakult ki.

Ez csaknem a négyszerese a szokásos 250-300 kilométernek, nagyságrendjében pedig akkora torlódásnak felel meg, mintha Budapesttől egészen a németországi Hamburgig állt volna a sor.

Százalékos arányban az 1000 kilométer mégis elenyészőnek számít, mert a régió teljes közúthálózata – egy évekkel ezelőtti elemzés alapján – körülbelül 40 ezer kilométert tesz ki, vagyis annak a 2,5 százaléka dugult be.

A kedvezőtlen időjárási viszonyokra való tekintettel 80 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. A hatóságok tájékoztatása szerint a havazás további fennakadásokat is okozhat a hét második felében.

A téli vezetéshez egy korábbi cikkében a Vezess is adott néhány tanácsot:

Letérdelt a hóban a nagyváros, ekkora dugó még nem volt Párizsban 1
Hóval támadnak a mínuszok – itt van 6 tuti tipp, hogy ne legyen pokol a téli autózás
Nehéz napok várnak a magyar autósokra, ugyanis az időjárás…
Letérdelt a hóban a nagyváros, ekkora dugó még nem volt Párizsban 2
Ezért ne indítsd a napot a Bajnokok reggelijével
A reggeli a nap fontos étkezése. Ez olyan, mint a motor…