Mindössze 15 éves volt Torsten Gross, amikor egy gerincvelő-sérülés következtében teljesen megváltozott az élete. 1994 óta a quadriplegia – azaz a végtagok és a törzs teljes vagy részleges lebénulása – része a mindennapjainak, azonban így sem kellett lemondania a kifejezetten extrém vágyairól. Gross finoman szólva sem tékozolta el az elmúlt bő 30 évét: elismert, egyedülálló mentőbúvárként és maratoni futóként is letette a névjegyét, míg újabban az autóversenyzés foglalkoztatja.

2021 óta több autóban és több bajnokságban is kipróbálta magát, és ahogy ő fogalmazott, már maga mögött tudja hagyni a kerekesszéket, hogy egyenlő feltételek mellett versenyezhessen. Tavaly márciusban lett a Volkswagen márkanagykövete, az együttműködésük pedig az év végére csúcsosodott ki: a wolfsburgi gyártó egy vadonatúj Golf GTI-t adományozott Gross nonprofit alapítványának. A Just Hands Foundation fogyatékkal élők számára biztosít lehetőséget arra, hogy megtapasztalják, milyen érzés egy nagy teljesítményű autó volánja mögött ülni, miközben azt teljesen a kezeikkel irányítják.

„A versenypályán az autó nem foglalkozik azzal, hogy kerekesszékes vagyok-e, vagy sem. Az egyenlőség és a szabadság érzése az, amit szeretnénk, ha mások is megtapasztalnának” – fogalmazott Gross a Volkswagen sajtóközleményében az átalakított Golf GTI-jéről és a történetéről készült dokumentumfilmről.

Gross kivette a részét az átalakításból is, amiről a Volkswagen csapataival rendszeresen egyeztetett. Ez egyáltalán nem elhanyagolható részlet, hiszen a 2,0 literes, direkt befecskendezéses TSI-motor révén 245 lóerőt és 370 Nm-t kell megzabolázni. A normál esetben hatfokozatú manuális vagy hétfokozatú DSG-váltóval is kérhető modell 0-ról 100-ra 6,3 másodperc alatt gyorsul, és 250 km/óra a végsebessége.

