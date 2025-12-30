Komoly kálvária kerekedett az eredetileg 2021-ben átadott M30-as autópálya körül. Azok után, hogy az M3-as autópályát Miskolccal és Szlovákiával összekötő sztráda kapcsán komoly hibák merültek fel, azt lezárták 2024-ben, és garanciális javítás keretein belül helyrehozatták. A Szikszó környéki munkálatok némi csúszással, de december közepére elkészültek, ám az előtt, hogy visszaadhatták volna azt a forgalomnak, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) visszakozott. Azt mondták, hogy a kivitelező nem hajlandó írásban garanciát vállalni az elvégzett munkáért, az autópálya-kezelőnek pedig nincs lehetősége megnyitni az autópályát.

Ekkor újra bizonytalanná vált az M30-as sorsa, egészen hétfő estig, amikor is Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-oldalán közölte, még idén újranyílik a lezárt szakasz.

“Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát. Ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18:00-tól megnyissuk a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát” – fogalmazott.