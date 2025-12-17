Kedd délután jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), hogy befejeződtek az M30-as autópálya garanciális javítási munkálatai Szikszó közelében. A munka minőségét ellenőrző vizsgálat során mindent rendben találtak, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz.

Legalábbis néhány órán át így nézett ki a helyzet, aztán az ÉKM kedd este újabb közleménnyel jelentkezett. Ebben a kivitelezőre mutogatva azt írták, hogy mivel az nem hajlandó írásban garanciát vállalni az elvégzett munkáért, az autópálya-kezelőnek nincs lehetősége megnyitni az autópályát.

A minisztérium azt is írta, hogy csak olyan javítást tud elfogadni, amelyért a „kivitelező teljes körű írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.” Tehát az autópálya javítása befejeződött, de ugyanúgy nem lehet használni, mint a tavaly februári lezárás óta.