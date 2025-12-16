Befejeződtek az M30-as autópálya garanciális munkálatai Szikszó közelében. A javítási munka minőségét ellenőrző vizsgálat során mindent rendben találtak, ennek eredményeként megnyitható az érintett útszakasz.

Az ellenőrzést követően megkezdődött az ideiglenes forgalomterelés bontása. A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását, valamint az útburkolati jelek felfestését. Ezt követően várhatóan december 17-én délután – immár korlátozások nélkül – újraindulhat a forgalom a pályán.

Az M30-as autópálya Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszát 2021 októberében helyezték forgalomba. Az autópálya-szakasz üzemeltetője, az MKIF Zrt. tavaly változó nagyságú és intenzitású burkolatrepedéseket, süllyedéseket jelentett a jobb pályán, valamint a bal pályán a két belső sávban, amelyek miatt február 17-én a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt teljes szélességében lezárták.

A hibát a kivitelező jótállási kötelezettsége keretében javította.