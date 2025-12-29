A szigetszentmiklósi rendőrök az M0-s csepeli pihenőjében tartottak közlekedésbiztonsági akciót, amelynek során nyolc járműszerelvényt vizsgáltak meg alaposan. Hat esetben derült ki, hogy túlsúlyos volt a rakomány.
Egy külföldi sofőr több mint egy tonna túlsúllyal közlekedett. A rendőrség szerint ez több szempontból is nagyon veszélyes: egyrészt hirtelen fékezés esetén jelentősen megnehezíti a megállást, valamint kritikus esetben akár defektet is okozhat, ami egy autópályán tragédiához vezethet.
Az ellenőrzések során összesen mintegy kétmillió forint értékben szabtak ki közigazgatási bírságot, valamint 52 ezer forint értékben helyszíni bírságot.