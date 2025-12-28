Szinte napra pontosan hat hónappal a világpremiert követően Magyarországon is elérhetővé vált minden idők legerősebb Volkswagen Golf GTI-je, a Golf GTI Edition 50. Ezzel nem is állunk rosszul, hiszen Németországban is csak október legvégétől kapható a jubileumi csúcsmodell.

18 fotó

Amint a név is elárulja, a különleges verzió a modell születésének ötvenedik évfordulóját ünnepli, és meg is adja a módját: az autó a GTI Clubsport növelt csúcsteljesítményű motorját kapta meg, amely így 300 helyett 325 LE maximumra képes, a nyomatéki csúcs 400 helyett 420 Nm. Az autó 5,3 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 270 km/óra.

Ehhez igazodva minden fődarabot áthangoltak, a sportfutóműtől kezdve a differenciálzáron át a kormányműig. A kipufogórendszer titán hangtompítót kapott, a keréktárcsák 19 colosak, az abroncsok félslick kivitelűek. Piactól függően opcióként kifejezetten ide kifejlesztett, geometriájában is eltérő GTI Performance felfüggesztés, valamint teljes egészében titánból gyártott Akrapovič kipufogórendszer is kérhető. Az utastérben az elmaradhatatlan kockás üléskárpithoz piros biztonsági övek, Racing Green sávozású ülőlapok, valamint egy sor egyedi optikai elem társul.

A Golf GTI Edition 50 ára 18 577 050 Ft-tól indul, azaz drágább még az egyébként erősebb (333 LE) Golf R-nél (18 541 490 Ft) is. A GTI Performance csomag felára 2 082 800 Ft: Magyarországon ez olyan tételeket tartalmaz, mint a tíz duplaküllős Warmenau alufelni fekete színben (képeinken nem ez látható), a fent említett félslick abroncsok 235/35 R19 méretben, a kétoldalt kivezetett, titán végcsöves kipufogórendszer, valamint a 20 mm-rel ültetett sportfutómű.

Az első járművek kiszállítása 2026 második negyedévében várható.