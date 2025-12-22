Több tucat nyerges vontató parkolt le a Hősök terén hétfőn 14 és 15 óra között. Ezzel kezdetét vette a “Kamionos demonstrációként” illetve “Fuvarozói demonstrációként” meghirdetett tiltakozás, amelynek egyik legfontosabb célja, hogy elérjék az útdíjemelés visszavonását. (A többi pont lentebb megtekinthető.)

Mivel az ikonikus tér befogadóképessége véges, ezért korábban a rendőrség 50 teherautóra adott engedélyt. A tiltakozóknak viszont lehetősége nyílt végig haladni az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autóút – M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon.

Mi vezetett a tiltakozáshoz? Ha csak a közelmúlt történéseit nézzük, akkor egy olyan döntés, ami 2026-ra komoly terhet jelent a fuvarozók számára. Mint ismeretes múlt hét szerdán a fuvarozói érdekképviseletek levelet írtak a miniszterelnöknek, amelyben kezdeményezték az útdíj emelés elhalasztását. Erről, illetve több más pontról végül pénteken megállapodás született az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Az eredetileg tervezett 54 százalékos, január elsején életbe lépő az útdíj részét képező “infrastruktúra díj” emelés helyett két részletben történő növelésbe egyeztek be a tárgyalóasztalnál ülő szervezetek: első lépcsőben 4,3 százalékkal, majd március 1-étől 35%-kal emelkedhetnek az útdíjak a teherautók számára.

5 fotó

“Ha született volna megállapodás múlt héten pénteken, akkor ez a több mint ezer kamion nem lenne itt” – hívta fel a figyelmet mai beszédében Orosz Tibor, a demonstráció főszervezője. Hozzátette: úgy látja, mindenki számára bizonyossá vált, hogy ez így tovább nem mehet. Ezt a terhet nem bírják el a vállalkozások, az emberek, de a magyar gazdaság sem. Véleménye szerint most elsősorban nem magukra kell gondolniuk a fuvarozóknak, hanem minden magyar emberre, mert ez az emelés mindenkit érint.

A december 22-i hétfői Fuvarozói Demonstráció hivatalos követelései: 1. Követeljük, hogy azonnal vonják vissza az 54%-os infrastruktúradíj emelést a főútvonalak tekintetében és vezessék vissza az inflációkövető díjemelés gyakorlatát. Valamint a 375/2025 rendeletből vegyék ki a miniszteri rendeleti úton történő útdíjemelés lehetőségét! Vezesenek be a magyar fuvarozók részére sávos díjmegállapítás alapján működő nagyfelhasználói útdíjkedvezmény rendszert! 2. Követeljük,hogy azonnali hatállyal mondjon le az MKFE és a NIT vezetése! 3. Magyarország kormánya azonnal hagyjon fel a lakosság hergelésével a fuvarozók, kamionok ellen! Egy olyan gyűlöletkampányt indított el a szakminiszter amiben a gazdasági és társadalmi viszályt szít a lakosság és a magyar fuvarozók között. Jelen pillanatban olyan mértékű gyűlölettel szembesülünk, hogy egy egyszerű parkolás esetében is már a lakosság meg akarja lincselni a sofőrt. 4. Követeljük, hogy vonják vissza az értelmetlenül és minden szakmaiságot nélkülöző módon kihelyezett súlykorlátozó táblákat!

Ahol mégis feltérlenül szükséges a korlátozás, ott jelöljenek ki terelőutat és megfelelően táblázzák is ki azokat. 5. Követeljük,hogy a kormány és a valódi fuvarozók – nem az érdekképviseletek (MKFE, NiT Hungary) – között legyenek egyeztetések a további lépésekről. Kapjon lehetőséget a KKV szektor is a saját érdekeink képviseletére! Rengeteg kis fuvarozó vállalkozás mozgatja a gazdaságot, amely sok esetben már a tönk szélére kerültek. Ha mi eltűnünk, akkor nem lesz kit sarcolni! 6. Követeljük, hogy kormány azonnal tegyen erős lépéseket az útdíjat nem fizető hazai és külföldi fuvarozók ellen! Kutassa fel azokat akik a rendszámokkal, a szakaszjegyekkel, útdíjfizető készülékekkel trükköznek! Súlyosan szankcionálja az útdíjcsalókat , akár visszamenőleg is! Vegye el az ilyen hazai és külföldi fuvarozók engedélyeit! Vezessenek be egy egységes, magyar, GPS alapú útdíjeszedő készüléket, amelyet minden tehergépkocsiba kötelező legyen beszerelni. Ne engedje, hogy torzuljon a piac és ne a becsületesen fizető fuvarozókkal fizettesse meg a kieső állami bevételeket! 7.Követeljük, hogy csökkentsék emberi léptékűre a birságtételeket és állítsák vissza a bírságplafont a vállalkozások és a gépkocsivezetők esetében is! Valamint a magyar vállalkozások és sofőrök esetében vezessenek be mérlegelési lehetőséget a bírságolások alkalmával. 8. A gépkocsivezetők érdekében követeljük, hogy legyen a gépkocsivezető szakma elismerve önálló szakmaként! Kezdjenek azonnal tárgyalásokat egy gépkocsivezető életpályamodell kialakításáról! Egy kiszámítható nyugdíj reményében követeljük az adó és járulékrendszer módosítását a gépkocsivezető szakma vonatkozásában!

A KRESZ módosításakor követeljük,hogy állítsanak fel egy külön közlekedési büntetőpont rendszert a hivatásos gépkocsivezetők részére, mert a jelenlegivel ellehetetlenítik a megélhetésüket! Azonnal szüntessék be a fuvarozók és a sofőrök értelmetlen vegzálását az utakon a hatóságok és főleg a NAV részéről! 9. Valós piacvédelmi intézkedéseket követelünk a kormánytól! A valós problémákra valós válaszokat várunk! Nem csontok kellenek ,mint a raklapdíj vagy más hasonló intézkedések. A gazdaságban maximalizálja 30 napban a fuvardíj számlák fizetési határidejét! Alakítson ellenőrző szervet a szabályok betartására és a notórikus nem fizetőket birságolja meg az állam és vonja vissza a tevékenységi engedélyüket legyen az fuvarozó,spedició, vagy más gazdasági szereplő. A KKV szektor ban tevékenykedő fuvarozók érdekében további tehercsökkentéseket követelünk! Ilyen például az irreálisan magas kötelező biztosítások díjtételeinek felülvizsgálata. Követeljük, hogy a kormány kötelezze a biztosítókat,hogy kezdjenek díjcsökkentési egyeztetéseket a KKV szektorban tevékenykedő fuvarozó vállalkozásokkal! Továbbá követeljük, hogy a KKV szektor fuvarozói részére biztosítsanak IPA kedvezményeket. 10. A fuvarpiac szereplőinek korlátozását kérjük megfontolni! Az ne végezhessen speditőri tevékenységet, akinek legalább 1 saját kamionja nincsen. A táskás speditőr cégek minden felelősség nélkül befolyásolják a fuvarpiac működését és szorítják le a fuvardíjakat. Fogalmuk sincsen az árképzésüknél a fuvarozók költségeiről: üzemanyag, útdíj, bérek, járulékok, alkatrész, stb. Ugyanígy azokat a fuvarozó vállalkozásokat is kérjük szankcionálni akik versenyérdekre hivatkozva mesterségesen manipulálják a díjakat és tevékenységükkel hosszú távon negatívan befolyásolják a díjak alakulását. 11. Támogatjuk a külföldi honosságú tranzit forgalom autópályákra terelését és korlátozását az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelve, mivel a magyar fuvarozókat is hasonló szabályok vonatkoznak külföldön. De kérjük a kormányt, hogy ez a korlátozás a magyar fuvarozókat ne érintse! Valamint gondoskodjon az állam a felelősségébe tartozó utakon a megfelelő mennyiségű és minőségű parkolóhely kialakításáról, mivel a leállósávokon és kihajtókon pihenőző kamionok veszélyt jelentenek a közlekedésbiztonságra. A bírságolás nem megoldás erre a problémára! 12. Kezdeményezzük egy KKV érdekvédelmi kerekasztal létrehozását! Amelyben a gazdasági élet szereplői : fuvarozók, mezőgazdasági termelők, állattenyésztők, ipari vállalkozások, építőipari cégek, stb ,mind a saját és a közös érdekeiket szem előtt tartva segítik egymás és a gazdasági döntéshozók munkáját. Meg kell reformálni az érdekképviseletek tevékenységét, mert jelenleg nem a vállalkozások érdekeit szolgálják!

Orosz Tibor kitért az elmúlt hetek történéseire is. “Az elmúlt időszakban olyan negatív kampányt indítottak ellenünk, amire talán még soha nem volt példa. Lázár János azt mondta, hogy tőlünk meg kell védeni hárommillió magyart (…). Én azt gondolom, hogy a magyar fuvarozó az, aki eljuttatja a boltokba, vagy az otthonokba azokat a termékeket, amelyekre szükség van. Mi az emberekért vagyunk, nem ellenük!” – hangsúlyozta a tüntetés szervezője a Hősök terén. Hozzátette: az, hogy az ÉKM kitalálta, hogy csak autópályán lehet közlekedni, az sok esetben 2-300 kilométeres kerülőt jelent. Ez környezetvédelmi szempontból sem állja meg a helyét.

A teljes beszéd S.T. Lacika videójában látható: