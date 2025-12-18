Az útdíjszedési, útdíjellenőrzési és egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok 2026-tól egy kézbe kerülnek a közútkezelőnél ‒ jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A tárca szerint ezzel megteremtődnek az úthasználatidíj-rendszer, az útdíjrendszer üzemeltetésének és fejlesztésének átláthatóbb és költséghatékonyabb, ezzel együtt pedig biztonságosabb működési keretei.

A most elfogadott rendeletek megszüntetik annak lehetőségét, hogy az útdíjrendszer kritikus informatikai működését magántulajdonú piaci szereplők végezzék. Ennek részeként a NÚSZ Zrt. megvásárolja az i-Cell Mobilsoft Zrt.-t, amely az elektronikus útdíjrendszer fejlesztésében és üzemeltetésében eddig is kulcsszerepet játszott.

Bár a NÚSZ Zrt. 2026-tól már nem lesz útdíjszedő, új szerepet kap: koordináló szervezetként segíti a Magyar Közút és az i-Cell munkáját.