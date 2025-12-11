Már csak néhány nap van hátra az évből, az Euro NCAP közzétette 2025 utolsó tesztprogramjának az eredményeit. Jövőre megváltozik a protokoll, ami az eddigiek értelmében azt jelenti, hogy a 2026-tól tesztelt autók által elért pontszámok nem lesznek közvetlenül összevethetők a legutóbbi, 2023-as módosítás óta elvégzett 176 vizsgálat eredményeivel. Ebben a 176-ban voltak ismétlések – öt modellt kétszer teszteltek, opciós biztonsági csomaggal és anélkül; három esetben a gyártó az első teszt eredményei alapján módosította a konstrukciót, és a szervezet megismételte a mérést; egy alkalommal pedig úgy jött ki a lépés, hogy modellváltás miatt egy modell két egymást követő generációja is tesztre került –, ám ez most nem számít.

Ami fontos, hogy a három év alatt elvégzett 176 egyedi tesztből 174 alkalommal 90 százalék alatt (59% és 89% között) teljesítettek az autók a közlekedés fokozott sérülésveszélynek kitett résztvevői (azaz a gyalogosok és kerékpárosok) védelme terén.

Most viszont, a legutolsó tesztsorozatban két típus is 90 százalék fölötti eredményt, méghozzá azonos 93 százalékot ért el. Az egyik a Kecskemétről Németországba költöztetett, harmadik generációs Mercedes-Benz CLA, a másik a nyáron bemutatott, szintén harmadik kiadásánál járó Mazda CX-5.

Mercedes-Benz CLA

A Mercedes-Benz CLA aktív motorházfedéllel rendelkezik: a lökhárítóba beépített szenzorok érzékelik a gázolást, a motorházfedél ilyenkor megemelkedik, hogy nagyobb távolságot biztosítson a gyalogos és a motortér kemény alkatrészei között. A Mercedes-Benz sikerrel igazolta, hogy a rendszer széles sebességtartományban, testalkattól függetlenül hatékonyan működik.

A fej védelme túlnyomórészt jó volt, csak a szokásos kritikus pontok: a szélvédőoszlopok és a szélvédő töve jelentett veszélyt a gyalogosra, kerékpárosra. A medence és a combcsont védelme minden esetben jó volt, a térd és a lábszár jó vagy megfelelő védettséget élvezett.

A Mercedes-Benz CLA autonóm vészfékrendszere nagyon jól reagál a gyalogosokra és kerékpárosokra, beleértve a tolatás közben előforduló veszélyhelyzeteket is. A biztonságos kiszállást támogató rendszer, amely figyelmezteti az utasokat, hogy ne nyissák rá az ajtót a közeledő kerékpárosra, jól vizsgázott. Az autó a motorkerékpárosok védelme terén is jól teljesít.

Alább videón is megnézheted, hogyan teljesített a Mercedes-Benz CLA.

Mazda CX-5



A szélvédőoszlopok kivételével a Mazda CX-5 orr-részének minden felülete jól vagy megfelelően végre a gyalogos vagy kerékpáros fejét. A medence, a combcsont, a térd és a lábszár minden helyzetben jó védelmet élvezett, a Mazda CX-5 maximális pontszámot kapott ezekre a vizsgálati fázisokra.

Az autonóm vészfékerő rendszer kiemelkedően jól állt meg a gyalogosok és kerékpárosok előtt, és tolatás közben is hatékonynak bizonyult.

A hátulról közeledő kerékpárosra hatékonyan figyelmeztet a rányitásgátló rendszer, a kiszállás így biztonságos. A motorkerékpárosok védelme terén 100%-os részeredményt ért el a Mazda CX-5.

Az alábbi videó a Mazda CX-5 teszteredményeit mutatja be: