A különböző technológiai területek mesterséges intelligencia alapú átalakításával foglalkozó UST többségi tulajdonrészt szerzett az Italdesign formatervező stúdióban, jelentette be az utóbbit eddig leányvállalatán, a Lamborghinin keresztül 100%-ban birtokló Audi.

A Lamborghini „jelentős mértékű tulajdonrészt” tartott meg magának, így az Audi a jövőben a stúdió stratégiai partnere és kulcsfontosságú ügyfele lesz.

A 25 éve alapított, világszerte több mint 30 ezer embert foglalkoztató UST az autóipari fejlesztések, a mesterséges intelligencia, a szoftver alapú járművek (SDV) fejlesztése, valamint a digitális ökoszisztémák kezelése terén bír jelentős tapasztalattal, míg az Italdesign, hát, az Italdesign: jármű– és terméktervezés, illetve -fejlesztés, prototípus-készítés, kisszériás gyártás és autóipari elektronikai megoldások szerepelnek a portfóliójában.

A Giorgetto Giugiaro által alapított Italdesign 2010-ben került a Volkswagen-csoport irányítása alá, innentől a részvények 90,1 százaléka felett rendelkezett a Lamborghini. 2015-ben Giugiaro a fennmaradó tulajdonrészt is eladta az autógyártónak.

A mostani tulajdonosváltásról így nyilatkozott Antonio Casu, az Italdesign Giugiaro S.p.A. vezérigazgatója: „Az új kapcsolat […] lehetővé teszi az Italdesign számára, hogy felgyorsítsuk szolgáltatási portfóliónk új piacokon történő bővítését, és nagyobb jelenlétre tegyünk szert különböző nemzetközi piacokon. Az Italdesign célja, hogy a világon elsőként teljes mértékben integrálja a hardveres és szoftveres megoldásokat, az autóiparban éppúgy, mint más fejlett technológiai szektorokban.”

Alábbi cikkünkben megcsodálhatod Giorgetto Giugiaro és az Italdesign néhány emlékezetes munkáját: