Aki szereti a jeges finomságokat, az minden bizonnyal hallott már a Häagen-Dazsról. Az amerikai fagylaltmárka egészen az 1960-as évek elejére nyúlik vissza, azóta – a több mint 900 üzletével és a kiskereskedelemben is kapható termékeivel – az egész világot meghódította.

A kezdeti sikerekben azonban szerepe volt egy 1963-as évjáratú Cadillacnek is, melyet a West Coast Customs csapata alakított át. A messziről is jól felismerhető, bordó kabrió megjelenése is pont olyan, mint egy desszerté: a bordó „cukorkafényezés” krémszínű díszítéssel egészült ki.

Elsődleges szerepe a vevőcsalogatás volt, de nem feltétlenül kellett üres kézzel távoznia annak, aki közelebbről is megcsodálta. A Cadillacet olyan, a kabriók körében végképp ritka kiegészítőkkel vértezték fel, mint a csomagtérbe beépített jégkrémhűtő, vagy éppen a rendezvénytechnikai minőségű hangrendszer.

„Ez a Cadillac megtestesíti mindazt, amiben hiszünk: minden részletet ki kell élvezni” – fogalmazott Rachel Jaiven, a Häagen-Dazs marketingvezetője. A márka ezzel együtt bejelentette, hogy a különleges „fagylaltos kocsit” a Petersen Museumnak ajándékozza.

A következő egy évben a múzeum gyűjteményét fogja gazdagítani, aztán árverésre bocsátják a Cadillacet, a bevételt pedig a Petersen oktatási kezdeményezéseire fogják fordítani.

