Ősz eleje óta zajlanak az M1-es autópálya bővítési munkálatai, ami évekig fogja nehezíteni a környéken közlekedők életét. Több olyan szakasz is van, ahol az egyik forgalmi sávot a forgalommal szembe terelik át, Budapest felé Tatabánya-Óváros és az M0-s között egy 40 kilométeres ilyen szakasz is van.

Az ilyen terelésekben az átterelt sávot nem használhatják a kamionosok, ezzel kapcsolatban tett közzé figyelemfelhívó videót a rendőrség.

a videó a hirdetés után indul

Akit mégis elkapnak, 26 ezer forintos bírságra és három büntetőpontra számíthat. A rendőrség szerint a cél ugyanakkor nem a bírságolás, hanem a közlekedésbiztonság javítása.