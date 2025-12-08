Hollandia rengeteg nemzeti jelképpel büszkélkedhet, ám amikor a három németalföldi Bentley-kereskedés, a Bentley Leusden, a Bentley Rotterdam és a Bentley Maastricht igazán emlékezeteset szeretett volna alkotni, valahogy sem a tulipánok, sem a szélmalmok nem tűntek kellőképpen emelkedettnek. Így aztán a holland festőóriásokhoz fordultak, és Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh és Johannes Vermeer alkotásaira alapozták egyedi autóikat.

A három különleges kivitelű Continental GT – kettő kupé és egy kabrió – a kiválasztott festmények színvilágát és egy-egy jellegzetes grafikai elemét felhasználva született meg. És nem 2025-öt írnánk, ha nem érezték volna kényszert arra, hogy megmozgassák ezeket a grafikákat: a nagy felbontású mátrix LED fényszórókkal rövid animációkat hoztak létre.

Dutch Masters Collection – Rembrandt

Az Éjjeli őrjárat (1642) Rembrandt van Rijn legismertebb, legtöbbet elemzett festménye, amely elindította alkotóját a világhír felé vezető úton. A festmény – amely eredetileg nem is éjjeli, hanem nappali jelenetet ábrázolt, csak az évszázadok során rosszul öregedő fedőlakk miatt sötétedett be – fő motívumainak színei ihlették a beltér piros részleteit, a púderszín bőrt, a sötétzöldet és az aranyat. A karosszéria maga is sötét smaragdzöld.

Az autóhoz közeledve bekapcsol a köszöntő világítás: Frans Banninck Cocq kapitány kalapjának tolldísze elevenedik meg a mozgó fényjátékban. Ugyanez a madártoll látható az ajtópaneleken, míg a küszöbbetétek a Dutch Masters Collection felirattal hirdetik az autó hovatartozását.

Dutch Masters Collection – Vermeer

A holland festészet aranykorának másik nagy alakja, Johannes Vermeer a fény mestere volt, ezért a nevét viselő Continental GT világos fényezést és napfénytetőt kapott. Sárga, fehér és kék színek váltakoznak a felületeken. Bár Vermeer legismertebb alkotásai emberportrék, a Tejet öntő nő vagy a Leány gyöngy fülbevalóval, a Bentley holland képviselői egy helyi ihletésű munkát: a Delfti Utca (Het Straatje) című festményt vették kiindulási alapnak. A művész nagynénjének a házát ábrázoló kép nagyságrendekkel kisebb (54 x 44 cm) festmény, mint az Éjjeli őrjárat (363 × 437 cm, de eredetileg ennél is nagyobb volt), de a képzőművészetben nem a méret számít, ugye.

Az ajtópaneleken és az üdvözlő fényanimáción a festmény bal felső negyedét elfoglaló felhő jelenik meg.

Dutch Masters Collection – Van Gogh

Életében kevés megbecsülést kapott Vincent van Gogh, cserébe az utókor minden idők egyik legnagyszerűbb festőjeként tartja számon, képei nem evilági összegekért cserélnek gazdát, ha nagy ritkán árverésre kerülnek. A Bentley alkotói biztosra mentek, és abszolút leghíresebb festményéből indultak ki: a Csillagos éj kék-sárga színvilága magától értetődő választás volt, ahogy a fényanimáció és az ajtópanelek mintázatát sem kell kétszer találgatunk.

A Mulliner által megvalósított három Bentley-hez egyedi kulcstartó dobozka is készült, amelynek fedelébe belülről belegravírozták a kiválasztott motívumokat. Mindhárom Blackline felszereltségű, Wellness ülésekkel, hangulatvilágítással és Naim audiorendszerrel készült. Arról nincs információ, hogy a Bentley eladja-e az egedi autókat, vagy az érdekelt márkakereskedésekben fogják-e azokat kiállítani.