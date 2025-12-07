A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan 10 óra 40 perc és 13 óra 40 perc között a Közvágóhíd/Pesterzsébet, Pacsirtatelep/Keleti pályaudvar és a Boráros tér, illetve a Jászai Mari tér és a Széchenyi István tér között közlekednek, a Boráros tér és a Széchenyi István tér közötti megállókat nem érintik.

A 47-es és a 49-es villamosok várhatóan szintén ebben az időszakban a 19-es és a 41-es villamosok vonalán a Batthyány térig közlekednek, a Fővám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat nem érintik.

A 83-as trolibusz és a 15-ös autóbusz is módosított útvonalon jár majd ezen a napon, több megállót nem érint.