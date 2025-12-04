A szokásos három éves gyári garanciát további öttel toldotta meg, míg a maximális futásteljesítményt 200 ezer kilométerben határozta meg a Citroën magyarországi importőre az új generációs C5 Aircross SUV-ra vonatkozóan.

15 fotó

Az ügyfelek bizalmáért folytatott küzdelemben aligha ez a legvégső szó, de úgy tűnik, jelen pillanatban ez a legnagyvonalúbb garanciális ajánlat, amelyet ma magyarországi újautó-vásárló igénybe vehet.

Vannak persze más márkák is, ahol a kiterjesztett garancia (amelyet nem a gyártó, hanem a forgalmazó biztosít, és nem törvényi szabályozások, hanem saját belátása szerint) ilyen vagy akár ezen is túlmutató paraméterekkel vehető igénybe. A Lexus például a jármű 10 éves koráig vagy 200 ezer megtett kilométerig érvényes kiterjesztett garanciát vállal hibrid típusaira, a Toyota egyes tisztán elektromos modelleire pedig 5 évre vagy egymillió kilométerre érvényes kiterjesztett garancia vonatkozik, ám mindkét esetben csak a meghatározott technológiát alkalmazó hajtáslánc elemei esnek a garancia hatálya alá. A Suzuki szintén 10 évre kiterjesztett garanciát vállal hibrid modelleinek hajtásláncára.

Szintén általános az iparágban a hálózatról tölthető (plug-in hibrid és tisztán elektromos) járművek akkumulátorának töltésmegtartó teljesítményére vállalt 8 éves, 160 ezer kilométeres garancia – ez nem a meghibásodásra vonatkozik, hanem arra, hogy az akku kapacitásának eredetileg meghatározott értéke az adott időszak végére nem csökken egy meghatározott mérték (rendszerint 70%) alá.

A Citroën C5 Aircross ilyen technológiai megkötés nélkül kapja meg a kiterjesztett garanciát, amely a hibrid, konnektoros hibrid és tisztán elektromos modellváltozatokra egyaránt vonatkozik. Ezek egyébként 11 990 000, 16 290 000, illetve 17 490 000 Ft-nál indulnak.

Ne feledjük ugyanakkor, hogy a kiterjesztett garancia jellemzően a járműnek csak bizonyos meghatározott elemeire vonatkozik, nem az autó egészére. Ez utóbbi a gyári garancia, amelyből jelenleg a Kia, a Chery és a MG Motor (egyaránt 7 év vagy 150 000 km) kínálja a legerősebbet.