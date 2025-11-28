Az Abarth az 1940-es évek legvégétől gyártott versenyautókat, 1971-ben beolvadt a Fiatba, majd 2007-től részben visszanyerte függetlenségét, és a Fiat-csoport önálló tagmárkájaként folytatta, folytatja tevékenységeit. Feladata a Fiat arra alkalmas (és részben arra alkalmatlan) típusainak sportosítása, a fiatalabb autórajongók elsősorban a Fiat 500-ból épített méregzsákokról ismerik.

Mint az autóiparban oly sok mikromárka, az Abarth is a teljes villamosítás mellett döntött, és miután 2024 nyarán befejezte az Abarth 595 gyártását, a Fiat 500e és 600e típusok tuningolására összpontosított.

Azóta azonban megfordult a széljárás az európai autóiparban, a tisztán elektromos járművek piacán lelassult a növekedés. A Fiat rekord sebességgel hibriddé alakította át 500e típusát, és ennek nyomán többekben felmerült a kérdés, hogy vajon az Abarth is tervez-e hasonló visszarendeződést.

Hogy elejét vegye a találgatásoknak, Gaetano Thorel, a Fiat és az Abarth európai főnöke kiállt a sajtó elé, és elmondta, hogy igen, de nem.

„Tudjuk, hogy ügyfeleink örülnének, ha lehetőségük volna benzinmotoros Abarthot vásárolni. Mérnökeink gőzerővel dolgoznak a feladaton, ugyanakkor a legfontosabb, hogy összhangban maradjunk az Abarth alapvető értékeivel.” –idézi a cégvezetőt a The Irish News.

„Ha megtaláljuk a módját, megvizsgáljuk a lehetőséget. De erre csak akkor kerülhet sor, ha tökéletes megoldásra lelünk: ha nem stimmel a motor, ha hibádzik a teljesítmény, akkor az nem Abarth, hanem csak porhintés, azt pedig nem engedhetjük meg magunknak.”