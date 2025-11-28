A héten csökkenni kezdett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára itthon. A Holtankoljak.hu adatai szerint csütörtökre a gázolaj átlagára is visszatért 600 forint alá (597), míg benzint átlagosan 574 forintért lehetett tankolni.

A hét utolsó munkanapján érezhető árcsökkenés történt a beszerzési árakban, legalábbis a gázolaj esetén: újabb kilenc forinttal csökkent az ára. A benzinért két forinttal fizetnek kevesebbet a kutak.

Amennyiben pénteken minden kút érvényesíti az árváltozást, a gázolaj átlagára 590 forint alá eshet.