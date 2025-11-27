A PPE platformon nyugvó tisztán elektromos (A6 e-tron, Q6 e-tron), illetve a PPC architektúrát alkalmazó belső égésű és hibrid (A5, Q5 és A6) modellcsaládokat érintő változásokkal kezdi a 2026-os modellévet az Audi.

Menetdinamika

Az új Audi Drive Select rendszer új Dynamic Plus üzemmódja révén az Audi S5, illetve Audi S6 e-tron modellek fokozottan sportos stílusban lesznek vezethetők. Az Audi S5 esetében a quattro sport-differenciálmű és a fékvezérelt nyomatékvektor-szabályozás, míg az Audi S6 e-tronnál az elektromos összkerékhajtás és a fékvezérelt nyomatékvektor-szabályozás végzi el a módosított szabályozást. Az ESC is sportmódba kapcsol, engedélyezve a kontrollált túlkormányzottságot.

A sportos vezethetőséghez az érzékeny, közvetlen gázreakciók, valamint a teljesen manuális váltóvezérlés is hozzátartozik. A műszeregység is Dynamic Plus üzemmódba kapcsol, váltóvillámmal, kerek fordulatszámmérővel és egyéb sportos adatmegjelenítésekkel téve teljessé az élményt.

A sportos üzemmódtól független menetdinamikai fejlesztés, hogy az elektromos Audik mostantól egypedálos üzemmódban is vezethetők lesznek, a hagyományos mechanikus fékek működtetése nélkül képesek állóra fékezni.

Vezetőtámogatás

Kibővül az autók félautonóm vezetési képessége: eddig csak a sávban tartották magukat a járművek, mostantól vezetői utasításra önállóan tudnak sávot váltani.

Városban a járművek betartják a sebességkorlátozásokat, felismerik a stop-táblákat és az egyenetlen útfelületre figyelmeztető táblákat, valamint a térkép adatbázisból azonosítják a jobbkezes kereszteződéseket, és szükség szerint lassítanak – arról nincs szó, hogy meg is állnának maguktól a stop-táblánál, de lehet, hogy csak pontatlanul fogalmazott a sajtóközlemény.

Az opciós Park Assist Pro funkció képes önállóan tolatni akár 50 méternyit, illetve betaníthatunk neki legfeljebb öt, esetenként 200-200 méternyi manőverezési útvonalat. Újdonság még az okostelefonról (akár az autóból kiszállva) vezérelhető garázsba parkolás.

Digitális mátrix LED fényszórók

Az Audi A6 újdonságként kapja meg a mikro-LED technológiát alkalmazó világítási rendszert, amely irányított, grafikus fényekkel segíti többek között a sávtartást (nyilat vetít az útra), figyelmeztet a csúszós aszfaltra (hópehely-kivetítés), vagy külön megvilágítja az út mentén észlelt embereket. A rendszer része a beszállást kísérő dinamikus fényműsor, amely a multimédiás felületről programozható.

Utastér

A multifunkciós kormánykeréken klasszikus kapcsolók váltják a korábbi érintésérzékeny felületeket. Ugyanez igaz a középkonzoli kezelőfelületre. A belső égésű motorral szerelt Audi A6 új, határozott oldaltartású kontúrülésekkel rendelhető.

Egyebekben az összes felsorolt modell megkapja az Audi Q3-ban megismert, új generációs infotainment kezelőfelületet.

Audi Assistant

A mesterséges intelligenciával felokosított, öntanuló hangvezérelt asszisztens mostantól akár az autó kezelési útmutatójából is felolvas a sofőrnek, leegyszerűsítve a hibakeresést és egyéb feladatokat.

A ChatGPT integrálása révén mostantól nem kell pontosan megfogalmazni a navigációs és egyéb utasításokat, pontos cím helyett elég körülírnunk azt a helyet, ahová menni szeretnénk, illetve az autó képes úti célokat javasolni, ha szolgáltatást szeretnénk igénybe venni.

Az autó integrálja a tulajdonos naptárát és e-mail fiókját (online fedélzeti iroda funkció), így segít a nap megszervezésében, illetve felolvassa a bejövő üzeneteket, ha szeretnénk.

Hangvezérléssel aktiválhatók bizonyos vezetőtámogató funkciók, pl. távolságtartó tempomat, illetve a rendszer megtanulja az ismétlődő vezetési sémákat, és a megfelelő útszakaszokon automatikusan aktiválja a korábban manuálisan bekapcsolt funkciókat (pl. adaptív tempomat, változtatható hasmagasság, stb.)

4K fedélzeti kamera

A belső tükör tövébe integrált, opciós fedélzeti kamera 4K felbontásban rögzíti az eseményeket, még sötétben, esőben is. A kamera 30 másodperces pufferrel dolgozik, amit balesetkor automatikusan rögzít, így visszanézhetők az ütközést megelőző pillanatok. Ugyanez beállítható vészfékezésre, vészvillogózásra is. A felvételeket adatvédelmi okokból nem a felhőben, hanem fedélzeti memóriakártyán tárolja a rendszer, azok visszanézhetők a központi kijelzőn.

Élmény és játékok

Különböző hangulatcsomagok aktiválhatók, ezek masszázssal, klímavezérléssel, hangulatvilágítással és hangokkal élénkítik vagy lazítják a vezetőt. Az elektromos modellek gyors szundi funkcióval is rendelkeznek, amely pl. a villámtöltés időtartamára aktiválható.

Új videojátékok is jönnek, a Bluetoothon csatlakoztatható kontrollerekkel Asphalt Legends autóversenyt és egyéb játékokat élvezhetnek az utasok. A hangok fejhallgatón keresztül is csatornázhatók, így nem zavarják a többi utast vagy a vezetőt – az első utas előtti külön kijelzőn ugyanis akár menet közben is játszhatók a játékok.

Piaci bevezetés

Az új funkciók modelltől és piactól függően már idén decembertől rendelhetők.