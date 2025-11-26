A rendőrök szerdán egy lopott autóra lettek figyelmesek a Jászberényi úton, amelyet megkülönböztető jelzés használatával intézkedés alá akarták vonni, azonban a sofőr a jelzés ellenére gyorsítva továbbhajtott – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A vezető pár száz méter múlva elvesztette uralmát a jármű felett, és az Élessaroknál kisodródott, majd lámpaoszlopnak csapódott. A 31 éves sofőrt és három utasát a mentők kórházba vitték.

Az autót vezető férfi ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, ellene a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, jelenleg a kórházban őrzik a rendőrök. A baleset körülményeit a BRFK külön eljárásban vizsgálja – áll a közleményben.

Tudod miért menekülnek a hazai autósok?

A sofőrnek nincs jogosítványa, vagy eltiltották a vezetéstől. Mivel az eltiltás hatálya alatti vezetés bűncselekménynek számít.

A sofőr ittas, vagy kábítószer hatása alatt vezet.

Az autó lopott, vagy bűncselekmény elkövetéséhez használták; embercsempészésre, csempészett áru van a csomagtartóban vagy az utastérben elrejtve.

A sofőr felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll. Ha a rendőrök újabb jogsértésen érik – például drogot találnak nála –, le kell tölteni a büntetését, ezt elkerülendő próbál meg elmenekülni.

A sofőrt vagy az őt befolyásolni, utasítani képes utasát körözik.

