Néhány hete döbbentette le az országot a hír, hogy egy 18 éves fiú az M3 autópálya budapesti kivezető szakaszán, a Szerencs utcai kereszteződésben életét vesztette, miután autója nagy sebességgel villanyoszlopnak, fának és még újra egy oszlopnak csapódott. Egy másik 18 éves fiatalt, aki szintén az autóban ült, a mentők életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, később ő is belehalt sérüléseibe – számolt be róla a Közlekedésbiztonság.
A rendőrség jelentéséből később kiderült, hogy a járművet a VI. kerületben próbálták igazoltatni a rendőrök, mivel a sofőr láthatóan bizonytalanul vezetett. A fiatal autós azonban az egyértelmű jelzés ellenére a gázra lépett és továbbhajtott. A járőrök a nyomába eredtek.
“A jármű helyenként 130-150 km/órát meghaladó sebességgel száguldott a városban, miközben a sofőr sorozatosan megszegte a közlekedési szabályokat, és olykor életveszélyes helyzeteket teremtett”- nyilatkozta Dr. Lénárt Krisztián alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője.
A menekülés végül tragédiába fulladt és kiderült, hogy az autóban ülök közül többen ittas állapotban voltak, a sofőr is.
Az eset kapcsán tartott sajtótájékoztatón a rendőrség elárulta, hogy a menekülésnek öt jellemző oka van:
- A sofőrnek nincs jogosítványa vagy eltiltották a vezetéstől. Mivel az eltiltás hatálya alatti vezetés bűncselekménynek számít.
- A sofőr ittas vagy kábítószer hatása alatt vezet.
- Az autó lopott, vagy bűncselekmény elkövetéséhez használták; embercsempészésre, csempészett áru van a csomagtartóban vagy az utastérben elrejtve.
- A sofőr felfüggesztett szabadságveszély hatálya alatt áll. Ha a rendőrök újabb jogsértésen érik – például drogot találnak nála – le kell tölteni a büntetését, ezt elkerülendő próbál meg elmenekülni.
- A sofőrt vagy az őt befolyásolni, utasítani képes utasát körözik.
A rendőrség tapasztalatai szerint a menekülő sofőrök jellemzően:
- Fiatal férfiak, akik hajlamosak túlértékelni a képességeiket és radikális megoldásokhoz nyúlnak.
- Impulzív döntéseket hoznak pánikhelyzetben és a végsőkig ragaszkodnak a rossz döntéseikhez.
- Filmekből vett tévképzeteik vannak az autós üldözésekről.
- Drog vagy alkohol hatása alatt állnak, ami rontja az ítélőképességüket.
- Többségük utólag maga is rendkívül rossz ötletnek tartja, amit tett.
Számos autós, aki a menekülés mellett dönt, úgy gondolja, “Most már mindegy, nagy bajban vagyok, de ha sikerül eltűnni, mindent megúszhatok” – ez azonban óriási hiba.
Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy bárki is eltűnhessen, mintha csak a föld nyelte volna el. A városokban még nehezebb kereket oldani, mert a térfigyelő kamerák képén könnyen nyomon követhető a menekülő autós. Szóval egyáltalán nem éri meg, inkább senki ne próbálja meg. Ezzel csak még nagyobb bajba kerül, ahonnan már lehet nincs is visszaút.