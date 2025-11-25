Néhány hete döbbentette le az országot a hír, hogy egy 18 éves fiú az M3 autópálya budapesti kivezető szakaszán, a Szerencs utcai kereszteződésben életét vesztette, miután autója nagy sebességgel villanyoszlopnak, fának és még újra egy oszlopnak csapódott. Egy másik 18 éves fiatalt, aki szintén az autóban ült, a mentők életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, később ő is belehalt sérüléseibe – számolt be róla a Közlekedésbiztonság.

A hazai rendőrség nyilvánosságra hozta, miért szoktak menekülni az autósok 1

Rendőrök helyszínelnek az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésénél, ahol villanyoszlopnak csapódott autójával és a helyszínen meghalt egy fiatal férfi – Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A rendőrség jelentéséből később kiderült, hogy a járművet a VI. kerületben próbálták igazoltatni a rendőrök, mivel a sofőr láthatóan bizonytalanul vezetett. A fiatal autós azonban az egyértelmű jelzés ellenére a gázra lépett és továbbhajtott. A járőrök a nyomába eredtek.

“A jármű helyenként 130-150 km/órát meghaladó sebességgel száguldott a városban, miközben a sofőr sorozatosan megszegte a közlekedési szabályokat, és olykor életveszélyes helyzeteket teremtett”- nyilatkozta Dr. Lénárt Krisztián alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője.

A hazai rendőrség nyilvánosságra hozta, miért szoktak menekülni az autósok 2

Összetört személygépkocsi 2025. november 16-án az M3-as autópálya kivezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésénél – Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A menekülés végül tragédiába fulladt és kiderült, hogy az autóban ülök közül többen ittas állapotban voltak, a sofőr is.

Az eset kapcsán tartott sajtótájékoztatón a rendőrség elárulta, hogy a menekülésnek öt jellemző oka van:

  1. A sofőrnek nincs jogosítványa vagy eltiltották a vezetéstől. Mivel az eltiltás hatálya alatti vezetés bűncselekménynek számít.
  2. A sofőr ittas vagy kábítószer hatása alatt vezet.
  3. Az autó lopott, vagy bűncselekmény elkövetéséhez használták; embercsempészésre, csempészett áru van a csomagtartóban vagy az utastérben elrejtve.
  4. A sofőr felfüggesztett szabadságveszély hatálya alatt áll. Ha a rendőrök újabb jogsértésen érik – például drogot találnak nála – le kell tölteni a büntetését, ezt elkerülendő próbál meg elmenekülni.
  5. A sofőrt vagy az őt befolyásolni, utasítani képes utasát körözik.

A rendőrség tapasztalatai szerint a menekülő sofőrök jellemzően:

  • Fiatal férfiak, akik hajlamosak túlértékelni a képességeiket és radikális megoldásokhoz nyúlnak.
  • Impulzív döntéseket hoznak pánikhelyzetben és a végsőkig ragaszkodnak a rossz döntéseikhez.
  • Filmekből vett tévképzeteik vannak az autós üldözésekről.
  • Drog vagy alkohol hatása alatt állnak, ami rontja az ítélőképességüket.
  • Többségük utólag maga is rendkívül rossz ötletnek tartja, amit tett.

Számos autós, aki a menekülés mellett dönt, úgy gondolja, “Most már mindegy, nagy bajban vagyok, de ha sikerül eltűnni, mindent megúszhatok” – ez azonban óriási hiba.

Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy bárki is eltűnhessen, mintha csak a föld nyelte volna el. A városokban még nehezebb kereket oldani, mert a térfigyelő kamerák képén könnyen nyomon követhető a menekülő autós. Szóval egyáltalán nem éri meg, inkább senki ne próbálja meg. Ezzel csak még nagyobb bajba kerül, ahonnan már lehet nincs is visszaút.

A hazai rendőrség nyilvánosságra hozta, miért szoktak menekülni az autósok 3
Így járhatsz, ha az alváson spórolsz
Órákig tartó vezetés előtt állsz, de azt hiszed belefér, ha éjszaka egy kicsit elengeded a gyeplőt? Mutatjuk, mi baj…