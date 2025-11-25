Néhány hete döbbentette le az országot a hír, hogy egy 18 éves fiú az M3 autópálya budapesti kivezető szakaszán, a Szerencs utcai kereszteződésben életét vesztette, miután autója nagy sebességgel villanyoszlopnak, fának és még újra egy oszlopnak csapódott. Egy másik 18 éves fiatalt, aki szintén az autóban ült, a mentők életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, később ő is belehalt sérüléseibe – számolt be róla a Közlekedésbiztonság.

A rendőrség jelentéséből később kiderült, hogy a járművet a VI. kerületben próbálták igazoltatni a rendőrök, mivel a sofőr láthatóan bizonytalanul vezetett. A fiatal autós azonban az egyértelmű jelzés ellenére a gázra lépett és továbbhajtott. A járőrök a nyomába eredtek.

“A jármű helyenként 130-150 km/órát meghaladó sebességgel száguldott a városban, miközben a sofőr sorozatosan megszegte a közlekedési szabályokat, és olykor életveszélyes helyzeteket teremtett”- nyilatkozta Dr. Lénárt Krisztián alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője.

A menekülés végül tragédiába fulladt és kiderült, hogy az autóban ülök közül többen ittas állapotban voltak, a sofőr is.

Az eset kapcsán tartott sajtótájékoztatón a rendőrség elárulta, hogy a menekülésnek öt jellemző oka van:

A sofőrnek nincs jogosítványa vagy eltiltották a vezetéstől. Mivel az eltiltás hatálya alatti vezetés bűncselekménynek számít. A sofőr ittas vagy kábítószer hatása alatt vezet. Az autó lopott, vagy bűncselekmény elkövetéséhez használták; embercsempészésre, csempészett áru van a csomagtartóban vagy az utastérben elrejtve. A sofőr felfüggesztett szabadságveszély hatálya alatt áll. Ha a rendőrök újabb jogsértésen érik – például drogot találnak nála – le kell tölteni a büntetését, ezt elkerülendő próbál meg elmenekülni. A sofőrt vagy az őt befolyásolni, utasítani képes utasát körözik.

A rendőrség tapasztalatai szerint a menekülő sofőrök jellemzően:

Fiatal férfiak, akik hajlamosak túlértékelni a képességeiket és radikális megoldásokhoz nyúlnak.

Impulzív döntéseket hoznak pánikhelyzetben és a végsőkig ragaszkodnak a rossz döntéseikhez.

Filmekből vett tévképzeteik vannak az autós üldözésekről.

Drog vagy alkohol hatása alatt állnak, ami rontja az ítélőképességüket.

Többségük utólag maga is rendkívül rossz ötletnek tartja, amit tett.

Számos autós, aki a menekülés mellett dönt, úgy gondolja, “Most már mindegy, nagy bajban vagyok, de ha sikerül eltűnni, mindent megúszhatok” – ez azonban óriási hiba.

Magyarország túl kicsi ahhoz, hogy bárki is eltűnhessen, mintha csak a föld nyelte volna el. A városokban még nehezebb kereket oldani, mert a térfigyelő kamerák képén könnyen nyomon követhető a menekülő autós. Szóval egyáltalán nem éri meg, inkább senki ne próbálja meg. Ezzel csak még nagyobb bajba kerül, ahonnan már lehet nincs is visszaút.