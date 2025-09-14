Nem mindennapi esettel találkoztak a Pest vármegyei rendőrök, amikor a napokban egy áruszállító teherautót állítottak meg az M3-as autópályán – írták a Facebook-oldalukon a hatóságok.

Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a sofőr szakmai képesítési igazolványa lejárt, a pályaalkalmassági minősítése nem volt érvényes, és engedélykivonata sem volt az árutovábbításhoz.

Mindemellett összesen 28 tachográffal kapcsolatos jogsértést is elkövetett.

A szabálytalanságok miatt a sofőr, valamint az őt foglakoztató cég több mint 2 millió forintos bírságra számíthat.

