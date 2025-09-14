Nem mindennapi esettel találkoztak a Pest vármegyei rendőrök, amikor a napokban egy áruszállító teherautót állítottak meg az M3-as autópályán – írták a Facebook-oldalukon a hatóságok.

Az ellenőrzés során hamar kiderült, hogy a sofőr szakmai képesítési igazolványa lejárt, a pályaalkalmassági minősítése nem volt érvényes, és engedélykivonata sem volt az árutovábbításhoz.

Mindemellett összesen 28 tachográffal kapcsolatos jogsértést is elkövetett.

🚨 Több szabálytalanság egy fuvarban!🚨 Nem mindennapi esettel találkoztak a Pest vármegyei rendőrök az M3-as autópályán....

Közzétette: Pest vármegyei rendőrség – 2025. szeptember 14., vasárnap

A szabálytalanságok miatt a sofőr, valamint az őt foglakoztató cég több mint 2 millió forintos bírságra számíthat.

Korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bemutatta, hogyan lehet csalni a tachográffal – erről az alábbiakban számolt be a Vezess:

Olyan szabálytalan volt egy sofőr az M3-ason, hogy rögtön milliókra bírságolták 1
A NAV megmutatta: így csalnak a tachográffal a kamionosok
Alig másfél nap leforgása alatt két sofőrnél találtak a…
Olyan szabálytalan volt egy sofőr az M3-ason, hogy rögtön milliókra bírságolták 2
Kellemetlen betegség leshet rád az edzőteremben
A sportolás valóban egyenes út lehet az egyik…