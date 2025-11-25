Bár szeptemberhez képest némileg visszaestek, 2025 októberében 75 ezer eladott autóval 6,8 százalékos részesedést értek el az európai piacokon a kínai autógyártók. Ez pontosan a duplája a 2024 októberében mért 3,4 százaléknak, írja az Automotive News Europe.

Éves szinten közel azonos arányokat tapasztalunk: 2025 első tíz hónapjában 621 920 autót adtak el a kínai márkák, és ezzel 5,6 százalékos piaci részesedést tudhatnak magukénak, míg 2024 januárja és októbere között ez az arány 3,0 százalék volt.

Az október során eladott 75 ezer kínai autó 36 százaléka (26 705 db) tisztán elektromos volt, 25 százaléka (18 786 db) pedig plug-in hibrid. Az előbbi kategória 89, az utóbbi 673 (!) százalékkal nőtt egyetlen év alatt. A két hálózatról tölthető járműosztály így együtt a kínai márkák eladásainak 61 százalékát teszi ki. Jellemző a helyzetre, hogy a BYD Seal U DM-i októberben, valamint az év első tíz hónapjára vetítve egyaránt Európa kedvenc plug-in hibrid modellje volt. Ezt mi is vezettük, tesztünket alább olvashatod.

A fennmaradó mennyiségen azonos arányban osztoznak a full hibridek és a tisztán benzinmotoros modellek, ám az arányok itt is kezdenek eltolódni: míg a hibridek között 160 százalékos volt a növekedés, a belső égésű motorral szerelt modelleknél csupán 14.

Az eladásokat az MG Motor (23 896 autó, +35%) és a BYD (17 514 autó, +208%) vezeti; a két márka együtt a teljes kínai jármű-értékesítés 55 százalékát teszi ki. Az előbbi a 17., az utóbbi a 20. helyen áll az abszolút értékesítési rangsorban.

Éves szinten is ez a sorrend: az MG 250 014 autót (+27%), a BYD 137 896 darabot (+289%) értékesített. Ez utóbbi igazán szép növekedési ráta, ám eltörpül a Chery által mutatott szárnyalás mellett: az Omoda és Jaecoo márkák mellett immár saját nevén is jelen lévő autógyártó 715 százalékkal növelte eladásait 2024 azonos időszakához képest.