Köztudottan gyakran éri szó a ház elejét, ha a magyarországi utak állapotáról van szó, de úgy tűnik, ilyen szempontból nyugatabbra, az Egyesült Királyságban sem fest rózsásabban a helyzet. Erre a Citroën kutatása világított rá, melyből kiderült, minden huszadik, azaz közel 20 ezer kilométernyi út azonnali javításra szorul a kátyúk miatt.

Az önkormányzatoknál, helyi tanácsoknál benyújtott adatigénylések révén kirajzolódott az is, hogy

országos szinten 12 évben, valamint 16,8 milliárd angol fontban – átszámítva több mint 7300 milliárd forintban – mérhető az elmaradás a kátyúk kijavítását illetően.

A bejelentett kátyúk alapján a skóciai Dumfries és Galloway tartományban a legrosszabb a helyzet, ahol 16 819 kátyút jegyeznek. Dobogós még az angliai Derbyshire (13 327 kátyú) és a szintén angol Shropshire (8686 kátyú).

A francia autógyártó ezek után a tettek mezejére lépett, és az északkeleti Gatesheadben egyheti kátyúzás költségeit fedezve 250 négyzetméternyi sérült útburkolat javításához járult hozzá.

Tavaly a kormány bejelentette, hogy további 1,6 milliárd fontot fordít az infrastruktúra karbantartására, ami csaknem 700 milliárd forintnak felel meg, azonban a legfrissebb önkormányzati jelentésből kiindulva ez korántsem lesz elég a probléma orvoslására.

