Hétfő délelőttre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közös sajtótájékoztatót hirdettek meg, amelyen 11 pontos intézkedéscsomagot hirdettek meg a magyar vállalkozók terheinek csökkentésére.

Ennek részeként bejelentették, hogy fél évvel elhalasztják az üzemanyagok jövedéki adójának emelését. Ez húszmilliárd forint adókiesést jelenthet a költségvetés számára.

Az infláció miatt várható volt, hogy az adóemelést eltolják fél évvel, már szeptemberben érkeztek erről szóló hírek. A hatályos jogszabályok szerint a jövedéki adó az inflációkövető adótételek közé tartozik, januártól 4,3 százalékkal kellett volna emelni. Ez nyolc-kilencforintos azonnali drágulást jelentett volna a kutakon.

