Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség egy 30 éves román férfival szemben, aki – a vád szerint – nem megfelelően választotta meg járműve sebességét az autópályán és ezzel balesetet okozott.

A vád szerint a 30 éves férfi 2023 decemberében közlekedett járművével és a hozzákapcsolt utánfutóval Mosonmagyaróvár irányába az M1-es autópályán. A járműben egy utast szállított, így haladt az esőtől nedves úttesten. Közlekedés során nem volt kellő figyelemmel a nedves útviszonyokra és a jármű mögé kapcsolt utánfutóra, ezért megcsúszott, majd keresztbe fordulva a szalagkorlátnak ütközött. Az onnan visszacsapódó autó a gyorsítósávon közlekedő jármű oldalának is ütközött. A baleset során a vádlott által vezetett jármű utasa súlyos sérüléseket szenvedett.

A terhelt ellen az ügyészség közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat. Az érdemi döntést az ügyben várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

