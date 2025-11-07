A somogyi rendőrök november 6-án közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópályán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult.

A rendőrök az akció során drónt is bevetettek. Az ellenőrzés alatt összesen 22 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedni.

A rendőrség a közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy tilos előzni a két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 és 22 óra között a 7500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművekkel.

Előzési tilalom esetén olyan követési távolságot kell tartani, hogy a járművek közé legalább egy járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.