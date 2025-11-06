Jelenlegi formájában hiába beszélünk új technológiáról, gyorsan megosztóvá vált a mesterséges intelligencia, most azonban egy olyan újítást hoz, ami könnyebbséget jelenthet a mindennapos közlekedésben. A Google szerdán közleményben tudatta, hogy a vállalat a térképalkalmazásában is megjeleníti a Gemini AI alapú chatbotját.

„Azzal, hogy a Geminit beépítjük a navigációba, intelligens, kézhasználatot nem igénylő, beszélgetés alapú vezetési élményt kínálunk a Google Térképen keresztül” – fogalmazott Amanda Moore, az alkalmazás termékigazgatója egy kerekasztal-beszélgetés során. „Ennek bevezetésével mostantól bárki bármit kérhet, miközben úgy használja a telefonját a navigáláshoz, mintha egy mellette ülő barátjával beszélgetne.”

Hol is van a 200 méter? Többé ezen sem kell agyalnunk

Ennek egyik nagy előnye az lesz, hogy ezentúl a volán mögött ülve nem kell azon elmélkednünk, hol kell kanyarodnunk, amikor a navigáció azt mondja, „fordulj balra 200 méter múlva”. Helyette könnyen beazonosítható pontokat, például benzinkutakat, éttermeket és kiemelkedő épületeket, nevezetességeket ad meg. Az új funkcióhoz a Gemini összesen 250 millió hely adatait elemzi, és az Utcakép segítségével választja ki a könnyen felismerhető pontokat.

A Google sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a „Hé, Google!” megszólítás után többek között azt is meg lehet kérdezni a Geminitől, hogy az útvonalon, illetve annak pár kilométeres vonzáskörzetében található-e vegán ételeket is kínáló, olcsó étterem, vagy hogy az úti célnál milyen a parkolási helyzet. Az utóbbi kérdésre a Gemini a közeli parkolóházakat térképezheti fel.

Az autóból kiszállva a környezetet is jobban megismerhetjük: a Kamera ikonra bökve a kameraalapú mesterségesintelligencia-funkció a helyi vállalkozásokat, nevezetességeket is beazonosíthatja, amikről kérdezhetünk is, megtudva többek között azt, mi miatt népszerű a kiszemelt étterem.

Akkor is szól a balesetről, ha nem nyitjuk meg a GPS-t

Könnyebben jelenthetjük a forgalmi fennakadásokat is, melyeket a járművezetők ezentúl a „balesetet látok” és „lassulunk” mondatokkal is a rendszer tudtára adhat.

Ehhez kapcsolódik egy másik fejlesztés, ami proaktív forgalmi riasztások néven fut, melynek keretében a navigáció abban az esetben is figyelmeztet a dugókra és a balesetekre, ha a felhasználó nem feltétlenül használja az alkalmazást, mondván, alapvetően tudja, hogy hová megy. Ebben az esetben egy értesítés jelenik meg, aminek megnyitásával további információk is kiderülnek a fennakadás okáról, ahogyan azt is, hogy ez mekkora késést okozhat.

A Geminivel a navigálástól független témákban is lehet beszélgetni, legyen szó akár az előző esti futballmérkőzés eredményéről, továbbá hangvezérlés segítségével új időpontokat adhatunk hozzá a naptárunkhoz.

Már csak hetek kérdése

Bizonyos funkciók egyelőre csak az Egyesült Államokban érhető el, mindazonáltal a következő hetekben minden Android és iOS alapú eszközön meg fog jelenni azokban az országokban, ahol jelen van a Gemini, így Magyarországon is.