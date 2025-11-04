A 150 millió forint összértékű mezőgazdasági gépekre és eszközökre egyenként lehet ajánlatot tenni a november 8-án kezdődő és négy napig tartó árverésen. A licitálás a becsült érték felétől indul, így a Steyer 15, a New Holland típusú traktor akár 20 millió forintért is elvihető.

A homlokrakodók közül SNR 300, 400 és 500-asok közül lehet válogatni, a Sonarol rakodókanalak mellett új, mezőgazdasági vontatóra való gumiabroncsok is vásárolhatók a NAV árverésén. A gépek és eszközök a licitálás kezdete előtt egy nappal személyesen is megtekinthetők Zalaegerszegen.

Ha a licitáló nyer, nyolc napja van arra, hogy a felajánlott vételárat kifizesse, és tizenöt napon belül el kell szállítania a tételt. A megtett ajánlat nem vonható vissza. Ha a nyertes nem fizet, akkor kizárják, további árveréseken nem vehet részt mindaddig, amíg nem rendezi tartozását.

Ajánlatot tenni, regisztrálni, valamint bővebben tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet.