2017-ben azért volt nagy szám, hogy feltámasztották az Alpine-t, mert előtte több mint két évtizeden át egyetlen modell sem került piacra a Renault legendás sportmárkájának égisze alatt. Az A110-zel indult el az új fejezet, majd az évek során számos változatot, köztük a múltbéli ralis sikerek előtt tisztelgő limitált kiadást, valamint radikális csúcsverziót is vonultatott fel a típus.

Az elektromos hajtás propagálása miatt azonban számítani lehetett rá, hogy előbb-utóbb a A110 sem tudja elkerülni az elkerülhetetlent, így a napokban a francia márka bejelentette, hogy

a visszaszámlálás elkezdődött: legkésőbb 2026 közepén abbahagyják a gyártását,

így egy 1750 darabos szériával, összesen pedig közel 30 ezer példány után búcsúzik majd a legelső modernkori Alpine.

Az A110 hagyományos változata mind nevében, mind dizájnjában visszanyúlt az 1961 és 1977 között gyártott elődjéhez. A mindössze 1100 kilogramm körüli kétajtós kupé farába a Nissan és a Renault által közösen fejlesztett, majd az Alpine mérnökei által átdolgozott, 1,8 literes, soros négyhengeres hajtáslánc került.

252 lóerős teljesítménye és 320 Nm-es maximális forgatónyomatéka a hétfokozatú duplakuplungos sebességváltón keresztül jut el a hátsó tengelyre. A gyári adatok szerint az A110 4,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebességét elektronikusan szabályozták le 250 km/órára.

Utódját, amit egyelőre az A110 harmadik generációjaként emlegetnek, csak később fogják bemutatni, de az már biztos, hogy az Alpine vadonatúj elektromos platformjára fog épülni.

