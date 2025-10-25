A tavalyi évhez hasonlóan 100 új okoszebrát helyeznek működésbe, így az év végére 400-ra nő a számuk Magyarországon – írja az MTI.

A SafeCross okoszebrák nemzetközi szinten is terjedni kezdtek: a sort tavaly Románia indította, de a rendszer magyarországi kifejlesztője, a Pearl Enterprises Kft. közlekedésbiztonsági üzletága, a Solarway már Németországban, Szlovákiában és Ausztriában is előrehaladott tárgyalásokat folytat a disztribúciós partnerek keresésében.

Az okoszebrák működési elve, hogy az átkelőnél az út két oldalán érzékelőket, az útburkolatban pedig nagy fényerejű LED prizmákat helyeznek el, amelyek villogó fénnyel figyelmeztetik az autósokat a gyalogosok áthaladására. A felmérések is bizonyítják, hogy ezzel jelentősen javul a járművezetők „megállási hajlandósága” is, és így csökkenthető a balesetek száma.

A Pearl Enterprises főbb partnerei a helyi önkormányzatok, de egyre több megkeresés érkezik cégektől, az elmúlt évben 25 vállalat telephelyén telepítettek okoszebrát – jelezte Szűcs Alfréd, a Solarway értékesítési vezetője. A kistelepülések uniós és hazai pályázati forrásokból, a Magyar Falu-program vagy a Versenyképes járások program pályázatain keresztül is finanszírozhatják az okoszebrák telepítését.

Az engedélyeztetés, a hagyományos gyalogátkelőhelyekhez hasonlóan időigényes folyamat, a hatósági eljárás 1-3 hónapig tarthat, a rendszer üzembe helyezése azonban egy nap. A kiépítés költsége bruttó 4-4,8 millió forint körül van, de ez akár csökkenthető a beszállítók kiváltásával.