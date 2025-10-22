A GTS betűcsoport 1963 óta jelöli a különösen sportos Porsche modelleket. A márka első elektromos típusából, a Taycanból is készült ilyen variáns, és most a második e-Porsche, a Macan is megkapja a magáét.

A Macan GTS ugyanazt a nagy teljesítményű hátsó villanymotort és 9:1 végáttételt alkalmazza, mint a Macan Turbo, a maximális rendszerteljesítmény azonban csak 380 kW (516 LE), illetve a rajtautomatika aktiválásakor átmenetileg 420 kW (571 LE) áll a vezető rendelkezésére. A legnagyobb forgatónyomaték 955 Nm.

14 fotó

A Macan GTS álló helyzetből 100 km/órára 3,8, 200 km/órára 13,3 mp alatt gyorsul, végsebessége 250 km/óra.

A WLTP hatótávolság vegyes üzemben akár 586 km, a 100 kWh kapacitású akkumulátort legfeljebb 270 kW-tal lehet tölteni, ilyenkor 21 perc alatt jut el 10-ről 80 százalékra.

Alapfelszerelés a Sport Chrono csomag, amely itt magában foglalja a Track (versenypálya) üzemmódot is: ez fokozott teljesítményű akkumulátor-hűtést biztosít, ami a tartós teljesítménykifejtés záloga.

A Macan GTS valódi specialitása az egyedi hangolású légrugózás, amely speciális lengéscsillapító- és kanyarstabilizátor-beállítások mellett 10 mm-rel alacsonyabb hasmagasságot biztosít, így a teljes modellcsaládból a GTS rendelkezik a legmélyebb tömegközépponttal.

A hajtóerőt nyomatékvektor-szabályozással kiegészített összkerékhajtás viszi át a talajra, a hátsó tengelyen elektronikusan szabályozott differenciálzár dolgozik. A tömegelosztás 48:52 a hátsó tengely javára. Az összkerék-kormányzás opciós.

A Porsche hangzásból is egyedit tervezett a Macan GTS részére, méghozzá rögtön kétfélét, amelyek a Sport, illetve Sport Plus üzemmódokban érhetők el.

10 mm-es ültetést átlagember nehezen vesz észre, de a Macan GTS könnyen azonosítható fekete külső részleteiről (betétek, kerékívek, a hátsó szárny pereme, az első és hátsó lámpák háza, stb.) A modell először kapja meg azt a – többek között új első és hátsó kötényeket is tartalmazó – optikai sportcsomagot, amely 2026 elején fokozatosan minden Macanon megjelenik majd.

Átdolgozták a küszöbszélesítéseket, a hátsó lökhárítót látványos diffúzor tagolja. A keréktárcsák sötétszürkék, 21 vagy 22 colos méretben. A színválaszték három új színnel, köztük a GTS-ek kedvenc kárminpirosával, valamint a Macanhoz eddig nem kínált Lugano-kékkel.

A belső tér számos pontján Race-Tex szintetikus kárpitozás és fekete bőr kombója vár, a sportülések 18 irányban állíthatók, a GT sportkormány fűthető.

Az újdonságként megjelenő GTS utastéri csomag háromféle szín esetében lehetővé teszi a külső és belső árnyalatok összehangolását: a karosszéria színével egyező díszítő varrások, biztonsági övek és feliratozás teremt látványos környezetet. A csomaghoz szénszálas betétek (kormánykerék, ajtópanelek, műszerfal) is tartoznak.

A GTS tematika a digitális képernyőkön is érvényesül, a GTS logós műszeregységtől a telemetriai adatok megjelenítéséig.

Ezek mellett jó tudni, hogy a Macan GTS-sel vontatni is lehet, méghozzá többet is (2,5 tonnát), mint más modellváltozatokkal.

Az alábbi gyári videó mozgásban mutatja be a Macan GTS-t:

