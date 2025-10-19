Lendületben maradt a magyar használtautó-piac, miután közel 700 ezer tulajdonosváltás történt a 2025-ös év első kilenc hónapjában. Ez 2,8 százalékkal haladja meg az előző év azonos, január és szeptember közötti időszakát, míg 2023-hoz képest több mint 13 százalékos növekedést jelent – írja a Vezessnek eljuttatott közleményében az országos kereskedői hálózattal rendelkező Das WeltAuto.

Szeptemberben ráadásul ismét több mint 80 ezer autót cserélt gazdát. A trendek azonban nem változtak, ugyanis a szerkezetében stabil piacon még mindig a kompakt modellek és a kisautók viszik a prímet, míg az SUV-láz a használt piacon sokkal visszafogottabb, mint az új autók esetében, de itt is érzékelhető a kategória népszerűsége.

Tarolnak a németek és a japánok

Az idei év első kilenc hónapjában a német és a japán márkák uralták a magyarországi használtautó-eladásokat. Az első három helyen ugyanis az Opel, a Volkswagen, illetve a Suzuki áll, 72 562, 71 124, valamint 56 381 autóval. A dobogósokat a Ford és a BMW követi, a bajor márka mindemellett a prémiumszegmens legnépszerűbb szereplőjének számít 44 373 eladással.

Erős középkategóriás jelenlétet mutat a Toyota és a Škoda, míg a felsőkategóriás márkák mezőnyében a Mercedes-Benz és az Audi állnak a legelőkelőbb helyen. Az első tízbe még a Renault fért be.

Ami a modelleket illeti, az Opel Astra 34 601 tranzakcióval vezet, mögött a Suzuki Swift, valamint a Ford Focus áll a második, illetve a harmadik helyen.

Budapest a használt piac motorja

Az adásvételek közel ötöde, pontosan 19,2 százaléka Budapesthez, további 16,6 százalékuk pedig Pest vármegyéhez köthetők, amivel a főváros és az agglomeráció az országos forgalom több mint harmadát adja.

A vármegyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun vezetik a vidéki listát, míg a legkevesebb tulajdonos váltás az idén is Nógrád, Tolna és Vas vármegyében történt. Ez utóbbi annak tudható be, hogy ezekben a térségekben jellemzően idősebb autókból és magánszemélyes adásvételekből áll a piac, ezáltal gyengébb a kereskedői jelenlét, a kínálat pedig szűkebb és lassabban is cserélődik.

Elektromos cunami a láthatáron

Továbbra is elenyésző az elektromos modellek aránya a használtautó-piacon, ugyanakkor a szegmens látványosan élénkül. A legerősebb szereplő változatlanul a Tesla, 2655 eladással és 0,38 százalékos részesedéssel.

Jól látható azonban az újhullámos kínai márkák – azaz többek közt az MG, a BYD, az Omoda, a DFSK, a Jaecoo, a Lynk & Co, az Aiways és a Nio – megjelenése, igaz, összesen 1155 eladással még csak a piac 0,17 százalékát fedik le. A kínai bolyban közel 800 autóval az MG áll az élen, de a BYD is dinamikusan növeli az ismertségét.

A szakértők számításai szerint 2026-ban és 2027-ben, a flottaautók kifutásával – amolyan második hullám formájában – nőhet nagyobb számban a használt elektromos autók kínálata.

A Vezess korábbi cikke azoknak segíthet, akik takarékos autókkal szeretnének talpon maradni: