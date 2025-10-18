Csütörtöki, rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését. Az egyhangú döntés alapján két zuglói helyszínen is bővítik a parkolási zónákat, így

a Füredi lakótelepen , az Örs vezér tere – Örs vezér útja – Álmos vezér útja – Fogarasi út – Vezér utca – Füredi utca – Gvadányi út – Kerepesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Füredi utca által határolt területen,

, az Örs vezér tere – Örs vezér útja – Álmos vezér útja – Fogarasi út – Vezér utca – Füredi utca – Gvadányi út – Kerepesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Füredi utca által határolt területen, illetve az Erzsébet királyné útja és a Csömöri út között, az Erzsébet királyné útja – Rákospatak u. – Csömöri út – Fűrész utca – Telepes utca – Lőcsei út által határolt területen

vezetik be a fizetős parkolást, írja a Zugló.hu.

A döntést még a Fővárosi Közgyűlésnek is jóvá kell hagynia, így a tényleges bővítésére várhatóan csak 2026 januárjában kerül sor. Az Ittlakunk.hu szerint erre azért van szükség, mert sok ingázó használja ki az ingyenes parkolási lehetőségeket, azonban a lakók majd igénybe vehetik a kedvezményes parkolási engedélyt.

Már régóta léteznek a XIV. kerületben díjköteles zónák, melyek a jövőben a vele szomszédos XV. kerületben is meg fognak jelenni. Miután a kerületi képviselő-testület elfogadta a javaslatot, legkorábban 2027-től bevezethetik a fizetős parkolást – ezt a lépést elsősorban az évek, évtizedek óta uralkodó parkolási káosz, illetve annak egyik velejárója, az autótologatás miatt látják szükségesnek.

