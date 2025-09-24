Elsők között számolt be róla a Vezess, hogy napirendi pontra kerülhet a fizetős parkolás bevezetése Budapest XV. kerületében. Több javaslat felvázolásával arra keresi a megoldást a kerület vezetése, hogyan lehetne elejét venni az évek – ha nem évtizedek óta – uralkodó parkolási káosznak, melynek egyik már-már nevezetes velejárója az autótologatás.

Arról, hogy miképpen fogják rendezni a parkolási nehézségeket, a csütörtöki képviselő-testületi ülésén dönt az önkormányzat. Cserdiné Németh Angéla, a XV. kerület polgármestere azonban a szerda délután megosztott Facebook-bejelentkezésében fontos részletet árult el az egyik lehetőség kapcsán:

ha be is vezetik a fizetős parkolást, arra legkorábban 2027. január 1-jén kerülhet sor.

„A csütörtök képviselő-testületi döntésünk még egy előkészítő anyag” – hangsúlyozta a polgármester. Szerinte azért szükséges a fizetős rendszer bevezetése, mert „érzékeljük azt, hogy milyen parkolási nehézségek vannak akár Újpalotán, akár Rákospalotán, akár Pestújhelyen”.

Ígérete szerint lakossági fórumokat fognak tartani a kérdésben a XV. kerület különböző részein. Végül megjegyezte: a többféle javaslat közül azt fogják választani, „ami az itt élők legjobb érdekeit szolgálja”.

