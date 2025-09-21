Várhatóan a szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen születik döntés a fizetős parkolás bevezetésének módjáról Budapest XV. kerületében. A kapcsolódó tanulmányterv már elkészült – mint azt a kapcsolódó előterjesztésben jelezte a kerület vezetése –, ami szerint a díjfizető rendszerre a parkolások terén kialakult kaotikus állapotok megszüntetése, továbbá a szabályos, a kerületi lakosság érdekeit szolgáló parkolási rend kialakítása céljából van szükség.

Több megoldási javaslatot is kidolgoztak, az alábbiakat:

várakozási övezetek és/vagy korlátozott várakozási övezetek, parkolási díj bevezetése, illetve ezek kombinálása,

rövid és hosszú idejű parkolóhelyek megkülönböztetése a díjfizető övezetek bevezetése nélkül,

rövid idejű parkolási területek kialakítása az intézmények, közintézmények környezetében, a hosszú idejű parkolási területek, adott esetben P+R parkolók kialakítása a kerület szélén, kevésbé frekventált helyeken,

meglévő parkolóhelyeken a parkoló állások felfestése.

lakossági várakozási engedéllyel használható parkolók kialakítása,

a meglévő útfelületeken kapacitásnövelés zöldterület elvonása nélkül, egyirányúsítással,

a parkolóállások számának növelése kitaposott zöldfelületek bevonásával.

Az utóbbi lehetőség kapcsán az előterjesztés megjegyzi, hogy bár látszólag kedvezőbb helyzetet teremtene, sok hátránnyal jár a parkolóhelyek számának bővítése, kiemelve a forgalomkeltés, az esetleges konfliktusokat és a környezetszennyezést, mindemellett az önkormányzat ellenérvként hozta fel azt is, hogy el is lehetetlenítené a városközpont közlekedési helyzetét. A kerület határaiban, a közösségi közlekedéssel ellátott helyeken azonban támogatandó, ugyanakkor költséges megoldás lehet a többszintes parkolóházak és mélygarázsok építése, de csak azzal a feltétellel, hogy a városközpontban bizonyos parkolófelületek megszűnnek, a helyükön pedig gyalogos zónát, illetve zöldterületet létesítenek.

Kerületi sajátosság: az autótologatás Már hosszú évek a helyiek egyik rendszeres, ám kevésbé kedvelt mozgásformáját jelenti az autók tologatása. Ez annak a velejárója, hogy sokszor egymás elé parkolnak be az autók, annyira kevés a parkolóhely. Nem fér kétség hozzá, hogy a várakozás fenti formája nem szabályos, a KRESZ 41. §-a is tiltja: Tilos várakozni, ahol a jármű szabályosan várakozó másik jármű megközelítését vagy elindulását akadályozhatja. A XV. kerületi fórumokon – például a Facebookon – meglehetősen vegyes a kialakult helyzet fogadtatása: egyesek elvből elítélik az autótologatás intézményét, míg mások nem örülnek, de beletörődnek, mondván, ez már régóta így működik. Akármikor szóba került korábban a fizetős parkolás, az ugyancsak megosztja az embereket: az ellenzők gyakran azzal érvelnek, hogy a fizetős rendszer nem jelent megoldást a problémára, ellenben nehezményezik, hogy a roncsautók sokszor csak lassan tűnnek el az utcákról.

Nem jelent hatékony és hosszútávú megoldás a meglévő parkolóhelyek felfestése sem, az egyirányúsításokhoz pedig lakossági egyeztetések, azt követően pedig a Budapest Közút forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása szükséges. A lakossági várakozó helyek kialakíthatóságáról ugyancsak a Budapest Közút illetékes osztályával kell egyeztetni, mindazonáltal a várakozások szerint ez sem jelentene a kerület egészére kiterjedő megoldás.

A tanulmányban arra a következtetésre jutottak, hogy

indokolt és szakmailag megalapozott a fizetős parkolás bevezetése, különös tekintettel a túlzsúfoltságra, a „parkolóhely-vadászat” problémájára, az átszivárgó forgalomra, valamint a helyben lakók parkolási nehézségeire.

A díjfizető parkolás bevezethetősége kapcsán az első feladat a tervezett területen a parkolás telítettség vizsgálat elvégzése, felmérve, hogy egyáltalán hol állnak fenn a szükséges feltételek.

A részletes vizsgálat alapján, illetve a képviselő-testület támogató határozatát követően a fizető övezetbe vonásról és a díjtételi besorolás mértékéről való döntés a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Mivel ezután is több lépésből áll a folyamat, akár több részletben, városrészenként fokozatosan is bevezethetőek a díjfizetős övezetek

A fizetős parkolástól elsősorban azt remélnék, hogy a XV. kerületiek nagyobb eséllyel találjanak szabad parkolóhelyet, különösen a délutáni és esti órákban, és az indokolatlan autóhasználat is visszaszorul, előtérbe helyezve a fenntartható közlekedési módokat (gyaloglás, kerékpározás, tömegközlekedés). A parkolási díjakból esetlegesen származó bevételt részben a közterületek fejlesztésére, útfelújításra, valamint a fenntartható közlekedési módok (kerékpáros infrastruktúra, közösségi közlekedés) támogatására forgatnák vissza.