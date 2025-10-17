A budapesti Corvin-negyed forgalmas utcáiban eddig gyakori volt a szabálytalan parkolás és rakodás, ami akadályozta a közlekedést és rontotta a közterületek élhetőségét. Ezért a környéken több új rakodóhelyet alakított ki a Budapesti Közlekedési Központ, hivatalosan kijelölték a Corvin-sétányt gyalogos-kerékpáros zónaként, valamint külön várakozóhelyek létesültek a kerékpáros ételfutárok számára is.

2024 tavaszán már kialakítottak két rakodóhelyet a környéken, ezeket most további hét helyszínnel egészítették ki a Vajdahunyad, a Futó, a Tömő, a Bókay, a Lósy és a Práter utcában. Emellett megjelentek a Futó, a Nagy Templom, a Bókay és a Leonardo da Vinci utcában az úgynevezett rövid idejű várakozóhelyek is.

Elkülönített parkolóhelyet kaptak a kerékpáros ételfutárok (teszt jelleggel) a pláza Vajdahunyad utcai bejáratánál, hogy rendezett körülmények között várják a plázából kiszállítandó rendeléseket. A kerékpáros ételfutároknak biztosított helyeken gépjárművel nem szabad várakozni.

Újpesten is új rakodóhelyet alakítottak ki a Templom utcában, az Árpád úton pedig K+R megállóhelyet létesítettek. Új területet jelöltek ki a lakossági hulladéktárolók kihelyezésére, bővítették az egyik mikromobilitási – azaz a rollerrel vagy kerékpárral használható – pontot, valamint pollerekkel akadályozták meg a szabálytalan parkolást.