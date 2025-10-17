Hogy a kínai gyártású autókra kivetett védővámokat elkerülje, a Stellantis távol-keleti leányvállalata, a Leapmotor már jövőre megkezdheti a termelés Európában, azon belül is Spanyolországban, idézi a cég egyik vezető beosztású munkatársát az Automotive News Europe.

A Leapmotor jelenleg 20,7% extra vámot fizet az EU-n kívüli exportcikkekre kirótt, szokásos 10%-on felül. Ha ezektől megszabadulna, akár jelentősen olcsóbbak is lehetnek az Európában gyártott termékeik – vagy, amennyiben azok árát eleve az európai üzemmel számolva állapították meg, tartósan maradhat az összeg.

A Leapmotor korábban Lengyelországban már nyitott egy gyártóüzemet: a T03-as elektromos miniautó készült itt, ám egyik pillanatról a másikra beszüntették a termelést. Hivatalosan soha meg nem erősített értesülések szerint a kínai kormány gyakorolt nyomást az európai jelenléttel rendelkező gyártóira, hogy szüneteltessék beruházásaikat azokban az országokban, amelyek megszavazták a védővámok bevezetését.

Lengyelország igennel szavazott, Spanyolország viszont tartózkodott, és lám, itt fogja gyártani a B10-est a Stellantis. A hivatalos gyári információk szerint még három helyszín – Zaragoza, Madrid és Vigo – van versenyben, de a helyi sajtó Zaragozát tartja a legesélyesebbnek. Mindhárom helyszínen jelenleg is termel a Stellantis: Zaragozában 1982 óta gyártanak Opeleket, Vigo városában még 1958-ban nyitott gyárat a Citroën, míg a madridi (Villaverde) üzem ennél is régebbi, 1951-es.

Korábban a szlovákiai Stellantis-üzem is szóba jött lehetséges helyszínként, de a magasabb munkabérek, a magas cégadó (5 millió eurós éves forgalom felett 24%) és az áprilistól bevezetett, banki tranzakciókat sújtó különadó miatt elúsztak az esélyeik.

