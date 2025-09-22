Egyetlen teljesítményszint, két választható akkumulátor, két kivitel: a Leapmotor B10 egyszerűen tartja a vásárlás élményét.

15 fotó

Kezdjük a számokkal: az egyetlen 160 kW (218 LE) csúcsteljesítményű villanymotor a hátsó kerekeket hajtja, az autó 8 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség 170 km/óra.

Az akkumulátor lehet 56,2 kWh-ás, 361 kilométeres elméleti hatótávolsággal (WLTP sztenderd,) vagy 67,1 kWh-ás, 434 kilométerrel. Városban 512, illetve 608 kilométert ígérnek a mérések. Váltóáramról 11, egyenáramról a kisebbik akku 140, a nagyobbik 168 kW-tal tölthető; a DC-töltés mindkét akkunál 20 perc alatt tölt 30-ról 80 százalékra.

A kisebbik akkuval mindkét felszereltségi szint elérhető, a nagyobbikkal csak a gazdagabb kivitel. Utóbbi esőérzékelős ablaktörlőket, sötétített hátsó oldalablakokat és hátsó szélvédőt, motorosan behajtható külső tükröket, fűthető kormányt, bőrhatású szövetkárpitot, hangulatvilágítást, motorosan állítható, fűthető és szellőztethető első üléseket, motoros csomagtérajtót, 6 helyett 12 hangszórós audiorendszert kínál.

Minden esetben alapfelszerelés az egyzónás klíma, napfénytető, a 18″ alufelni, a hőszivattyú, a digitális műszeregység (8,8”), a nagyméretű (14,6”) érintőképernyő, a hálózatba kapcsolt infotainment rendszer (ami online navigációt, a zenei streaming lehetőségét, fedélzeti wifit és vezeték nélküli szoftverfrissítést jelent).

Az infotainment rendszerre különböző alkalmazások tölthetők le, van telefonos applikáció, amiről távvezérelhető egy sor funkció, az akkuról pedig külső fogyasztók működtethetők, tölthetők (V2L.)

A kulcs helyettesíthető okostelefonnal, illetve jelszavas indításgátlás is van. A regeneratív fékhatás három szinten állítható.

A 4515 mm hosszú autó tengelytávja bőséges 2735 mm, a szélesség 1885, a magasság 1655 mm. A csomagtartó alaphelyzetben 420 literes, 1300 literig bővíthető.

A Leapmotor B10 belépő ára (Life alapfelszereltség, kisebb akku) 13 490 000 Ft. A nagyobb akkuért 700 000 Ft felárat kell fizetni, ahhoz képest pedig további 800 000 Ft a gazdagabb Design szint felára – ez utóbbi tehát 10 000 forinttal 15 millió alatt áll meg. A bevezetéskori kedvezmény egységesen félmillió forint, de ezt csak a magánvásárlók kapják meg.

Árban is, méretben is, származási helyében is közvetlen vetélytársa a Leapmotor B10-nek az MGS5 EV: