Az RTR (Ready to Rock) nevű vállalkozás kifejezetten Ford járműveket tesz sportosabbá, élvezetesebbé. A tudásuk megvan hozzá: a céget Vaughn Gittin Jr. alapította abban az évben, amikor megnyerte első Formula Drift bajnoki címét.

Az RTR már korábban is működött együtt az autógyártóval, de most először fordult elő, hogy olyan tuningcsomagot – tehát nem egyedi autót – fejlesztettek, amelyet a Ford saját neve alatt kínál a Mustang négyhengeres EcoBoost motorral szerelt kiviteleihez.

A projektről előzetesen már idén januárban hírt adott a Ford, de akkor a részletek még homályosak voltak. Most viszont minden titokról fellebbent a fátyol, és amit alatta látunk, az nagyon jól hangzik.

Az autóra az 5.0 V8-as Mustang GT orrát szerelték át – leginkább azért, mert ahhoz már megvoltak az elemek az RTR készletében, hiszen a műhely kínál saját Mustang GT átépítést. Látványosak a Mustang és RTR emblémákkal egyaránt ellátott hűtőmaszk sarkaiba mélyesztett, kivilágított légbeömlők, a kerekeknél 30 mm-es szélesítést találunk, a féknyergek neonzölden pompáznak (opció, de ki nem hagynánk), a hátsó szárny a Mustang GT katalógusából való.

Az utastérben neonzöld öltésekkel varrtak mindent, amit lehetett, a biztonsági öv is ebben a rikító árnyalatban készül – vagy ingyen kérhető minden unalmas szürkében és feketében. Neonzöld az elektromos drift-féket működtető kar is. A műszerfalon plakett, a küszöbön betét hirdeti a Mustang és az RTR együttműködését. Az infotainment rendszer képernyőjén indításkor és leálláskor egyedi grafika jelenik meg.

És akkor a lényeg: a futóművet a Mustang Dark Horse és a Mustang GT modellekből válogatták össze. Az előbbiből jön az első rugóstagok állítható bekötése, a sportos első és hátsó kanyarstabilizátorok, valamint a merevebb hátsó segédváz. A GT öröksége a módosított kormánymű, a nagyteljesítményű hűtőventilátor és a Brembo fékcsomag.

A kipufogó hangerejét aktív szeleppel szabályozhatjuk, a gázreakciókat a Ford saját, motorsport eredetű turbólyuk-csökkentő technológiája javítja, az ESP és az aktív lengéscsillapítás hangolását saját szája ízére igazította az RTR.

A motorteljesítmény nem változott: a 2,3 literes erőforrás 235 kW-ot (320 LE) és 475 Nm-t tud, bár az imént említett turbólyuk-csökkentő rendszer jóvoltából a gyakorlatban annál fürgébbnek tűnhet. A rendszer titka, hogy hirtelen gázelvételkor egy ideig még nyitva hagyja a fojtószelepet, és ezzel fordulatszámon tartja a turbófeltöltőt, így amikor a pilóta ismét a gázra lép, gyorsabban épül fel a töltőnyomás.

A Ford kifejezetten fiatal autóbolond vásárlóinak szánja a Mustang RTR-t, azoknak, akik örömmel lépnek túl a hétköznapi vezetés rutinján – ugyanakkor kézi váltót nem adnak a kocsihoz. A modell 2026 tavaszától rendelhető, bár azt nem tudni, jön-e Európába ez a különleges kivitel. Ára egyelőre nincs a Mustang RTR-nek, de az alkotók kifejezetten azért döntöttek a négyhengeres motor mellett, hogy szélesebb vevőkör számára legyen megfizethető a modell.

