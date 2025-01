A versenyautó-alapnak szánt Mustang Dark Horse és a félelmetesen erős, high-tech Mustang GTD bőven lefedi azoknak az ügyfeleknek az igényeit, akik nyolchengeres motorral szerelt, különösen sportos Ford Mustangot keresnek. A józanabb sornégyes EcoBoost modellváltozat ebből a szempontból eddig nem jutott szerephez, ez azonban hamarosan változhat.

A munkát szokatlan módon nem házon belül végezte el a Ford, hanem bevonta abba azt az RTR Vehicles nevű manufaktúrát, amelyet a kétszeres driftbajnok Vaughn Gittin Jr. alapított, és amely egyébként is Ford-termékek tuningjára szakosodott.

Most először viszont gyári autót építhet a műhely. Elvileg teljes körű átdolgozásról beszélünk, tehát a motorba, illetve a hajtáslánc más elemeibe is belenyúltak – a közleményben többször is említik a driftelés, illetve a versenypálya-használat iránti ügyféligényt, így vélhetően a futóművet érintő módosítások sem merültek ki a lime-zöld féknyergek felszerelésében.

Hátulra légterelő került, a leglátványosabb részlet viszont, hogy a hűtőmaszk két oldalán kialakított légbeömlőnyílások megvilágított szegélyt kaptak.

A Mustang RTR műszaki részleteiről egyelőre nem beszélnek az érintettek, ahogy azt sem lehet tudni, hogy pontosan mikor mutatják majd be a kész munkát – és, ami számunkra a legfontosabb, mikor jöhet Európába.