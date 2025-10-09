2025 szeptemberében enyhe visszaesést mutattak a hazai használtautó-piac adatai: két százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a Használtautó.hu-n, mint augusztusban, az előző év azonos időszakához képest is hasonló mértékű a csökkenés.

Egy százalékkal nőtt a hirdetések száma, és emelkedtek az árak is: míg tavaly ilyenkor átlagosan 4,8 millió forintért, a múlt hónapban pedig átlagosan 5,29 millióért kínáltak járműveket eladásra, most már 5,34 millió forint az átlagár.

Ezzel együtt ha nem is sokkal, de valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény az előző évhez képest: 13,02 helyett 12,66 éves autók közül válogathatunk, és 180 ezer kilométer helyett 174 ezer kilométert tettek meg az eladó kocsik átlagosan.

A benzines autók iránti érdeklődés három százalékkal csökkent, a dízelek esetében kilencszázalékos visszaesés volt. Ezzel szemben az elektromos modellek iránt 37,5 százalékkal nőtt a kereslet, míg a hibrideknél 23 százalékos volt a bővülés éves összehasonlításban.